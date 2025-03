Stasera in tv (27 marzo): Che Dio ci aiuti 8 riparte e Maria De Filippi fa gli straordinari per aiutare Bonolis Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco le migliori proposte della prima serata di oggi: da Avanti un altro a Splendida Cornice, passando per Che dio ci aiuti.

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 27 marzo 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, reality, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (27 marzo), cosa vedere: Splendida Cornice contro il Grande Fratello

La prima serata di giovedì 27 marzo 2025 si apre con un confronto interessante e totalmente inedito tra Rai 1 e Canale 5. Sulla prima rete, dopo la pausa della scorsa settimana, torna l’appuntamento con Che Dio ci aiuti, la serie amatissima dal pubblico che segue le vicende di Suor Angela e Suor Azzurra (interpretate rispettivamente da Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi), e delle loro consorelle tra casi da risolvere, momenti di riflessione e tanto cuore. Su Canale 5, invece, c’è un ribaltone dell’ultimo minuto. Non andrà in onda la serie Il Turco con Can Yaman, annunciata inizialmente da Mediaset per questa sera ma slittata al mese d’aprile. Al suo posto vi in onda ‘Avanti un altro! By night’, la versione serale del game show condotto da Paolo Bonolis, con stavolta potrà contare sulla partecipazione di Maria De Filippi in una serata carica di comicità, giochi e ospiti a sorpresa.

Passando alle altre reti, su Rai 2 gli appassionati di crime drama potranno seguire un episodio di Blue Bloods, la serie poliziesca che racconta le vicende della famiglia Reagan, da generazioni impegnata nelle forze dell’ordine di New York. Su Rai 3, invece, va in onda Splendida Cornice, il talk condotto da Geppi Cucciari, che mixa cultura e intrattenimento in un format fresco e dinamico. Italia 1 propone una serata d’azione con il film Io sono nessuno, un thriller che promette adrenalina e colpi di scena. Rete 4, invece, punta sull’informazione con Dritto e Rovescio, il talk show di approfondimento che affronta i principali temi di attualità con ospiti e dibattiti accesi.

Per chi è alla ricerca di film da vedere in prima serata, ci sono diverse opzioni. Su Iris va in onda Die Hard – Vivere o morire, un capitolo della celebre saga con Bruce Willis nei panni dell’iconico John McClane. Su 20 spazio alla fantascienza con Minority Report, il film di Steven Spielberg con Tom Cruise, mentre su La 5 il romanticismo è protagonista con Cenerentola in passerella. Insomma, un’offerta televisiva variegata per accontentare tutti i gusti!

