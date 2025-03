Stasera in tv (20 marzo): De Martino si ferma, Signorini rimpiazzato. E Belen fa tremare tutti Cosa vedere stasera in tv? Le migliori proposte del prime time di oggi: Italia-Germania su Rai 1, Titanic rimpiazza il Gf, Nove punta al botto con Only Fun.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 20 marzo 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (20 marzo), cosa vedere: Splendida Cornice contro Dritto e rovescio e la Nations League

Il palinsesto del prime time odierno sarà totalmente rivoluzionato rispetto al classico assetto del giovedì. Mancheranno infatti i consueti appuntamenti con Che Dio ci aiuti e il Grande Fratello, oltre alla canonica puntata di Affari Tuoi. La serata del 20 marzo 2025, quindi, subirà un nuovo riassetto, mantenendo comunque una vasta gamma di programmi televisivi che sapranno soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. In particolare, Rai 3 e Rete 4 propongono due talk show che meritano attenzione.

Su Rai 3, andrà in onda Splendida Cornice, il talk show di Geppi Cucciari che ha conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di affrontare temi culturali e sociali con profondità e leggerezza. Ogni puntata offre interviste esclusive, dibattiti stimolanti e reportage che invitano alla riflessione. Contemporaneamente, Rete 4 trasmetterà Dritto e Rovescio, il talk show di Paolo Del Debbio noto per l’approccio diretto e incisivo nell’analisi dell’attualità politica ed economica. Con ospiti di rilievo e dibattiti accesi, il programma offre una panoramica completa sulle questioni più scottanti del momento.

Passando agli altri canali, Rai 1 sospende per una settimana la serie tv Che Dio ci aiuti che lascia spazio a un evento imperdibile per gli appassionati di calcio: la partita Italia – Germania valida per i Quarti di finale di UEFA Nations League. Un incontro che promette emozioni forti, considerando la storica rivalità tra le due nazionali, e che costringerà Stefano De Martino a mettere in stand-by Affari Tuoi per una serata. Stravolgimenti in arrivo anche su Canale 5, che da questo giovedì perde la doppia puntata settimanale del Grande Fratello, che tornerà in onda lunedì 24 marzo (semifinale) e poi lunedì 31 marzo (finale). L’ammiraglia del Biscione rimpiazzerà il reality con un grande classico del cinema: Titanic, il film cult con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet che racconta la storia d’amore tra Jack e Rose, ambientata sullo sfondo del tragico naufragio del transatlantico più celebre della storia. Gli appassionati di avventura e dinosauri troveranno pane per i loro denti su Italia 1, che trasmetterà Jurassic World: Il regno distrutto, un film ricco di azione e effetti speciali mozzafiato. Su Rai 2, gli spettatori potranno godersi il film Masquerade – Ladri d’amore, una pellicola che combina romanticismo e suspense in una trama avvincente. Merita una menzione anche Only Fun – Comico Show, il gioiellino comico del Nove condotto da Belen Rodriguez e dai PanPers che punta a un nuovo botto dopo il boom della settimana scorsa, quando ha sorpassato Rai 2 conquistando il 4,2% di share.

Oltre ai canali principali, la serata televisiva offre altre interessanti proposte. Iris manderà in onda Die Hard – Duri a morire, un film d’azione con Bruce Willis nei panni dell’iconico John McClane. Su 20, sarà trasmesso Red Sparrow, un thriller che vede Jennifer Lawrence nel ruolo di una spia russa. La 5 propone Scritto nelle stelle, una commedia romantica che esplora il tema del destino e delle coincidenze. Con una tale varietà di programmi, la serata del 20 marzo 2025 promette di soddisfare tutti i gusti.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

