Stasera in tv (26 giugno): Milo Infante sfida Juventus-Manchester City, ma il botto lo farà Rai 1. Perché Ripercorriamo tutti gli appuntamenti della prima serata di oggi: da Ore 14, fino a Dritto e Rovescio, passando per Don Matteo e Juventus - Manchester City.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

A cosa assisteremo stasera in tv giovedì 26 giugno 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (26 giugno), cosa vedere: Dritto e rovescio contro Ore 14

Giovedì 26 giugno, prima serata all’insegna di una sfida tra Rai 2 e Rete 4. Su Rai 2 va in onda Ore 14 Sera, versione in prime time del programma di Milo Infante che prova a trasportare i casi di cronaca e gli approfondimenti dal pomeriggio al prime time, senza perdere il taglio familiare e incalzante che lo caratterizza. Il format, giunto alla terza puntata in prime time, sta riscuotendo ottimi indici d’ascolto e si candida a diventare un punto fisso anche della prossima stagione televisiva su Rai 2, anche sul web continuano a impazzare le polemiche per la presunta assenza (o carenza) di contraddittorio in studio. Su Rete 4, invece, spazio alla realtà nuda e cruda con Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio che anche con l’estate alle porte non molla la presa e continua a cavalcare l’attualità con il suo stile diretto, spesso divisivo, ma comunque riconoscibile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi cerca un racconto più rilassato, lo trova su Rai 1 con Don Matteo 13, con la nuova versione del prete-detective più amato d’Italia, ora con il volto di Raoul Bova che, tra casi, omelie e lunghi dei dialoghi, continua a tenere compagnia a milioni di spettatori, come dimostra l’ottimo 15,8% di share conquistato la settimana scorsa.

Rai 3 gioca invece la carta nostalgia con Estati senza fine, un viaggio nei ricordi di un’Italia che cambia, ma soprattutto nel funzionamento e la realizzazione delle hit estive.

Sponda Mediaset, l’appuntamento più atteso è su Canale 5 con il match del Mondiale per Club Juventus – Manchester City che promette spettacolo. Una vetrina estiva per vedere all’opera nuove formazioni, volti noti e giovani promesse, con due big del calcio europeo. Su Italia 1, invece, si punta sulla commedia romantica con Hitch – Lui sì che capisce le donne, un Will Smith in forma smagliante che dispensa consigli d’amore tra gag e buoni sentimenti.

E poi ci sono i canali tematici, che non vanno in vacanza e sparano qualche colpo niente male. Su Iris torna il brivido vulcanico con Dante’s Peak – La furia della montagna, disaster movie con Pierce Brosnan che ha fatto scuola negli anni ’90 e che ancora oggi riesce a far salire la tensione. Su 20, adrenalina pura con La fredda luce del giorno, mentre su Cine 34 si ripesca un vecchio titolo sempre attuale: L’ultimo padrino, per chi ha voglia di un po’ di noir all’italiana. Insomma ce n’è per tutti: dalla cronaca alla politica, dalla fiction rassicurante al calcio internazionale.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche