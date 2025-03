Stasera in Tv, da non perdere Belcanto e la 40esima diretta con il Grande Fratello Se ancora non avete scelto cosa vedere stasera in Tv ecco qualche consiglio: c'è anche l'attualità di Giletti e Porro.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Per dimenticare le fatiche di questo inizio settimana, ecco qualche consiglio sui migliori programmi Tv da vedere questa sera, lunedì 17 marzo. Su Rai 1 c’è la nuova puntata di Belcanto: nella fiction in costume, con Vittoria Puccini, entra in scena Giuseppe Verdi. Il maestro è venuto a conoscenza del talento di Carolina e ora la vorrebbe nel suo Nabucco per una parte importante. Su Rai 3 chi si vuole dedicare all’attualità al centro del dibattito pubblico c’è Massimo Giletti con un nuovo episodio de Lo Stato delle Cose.

Su Canale 5, invece, va in onda la 40esima diretta del Grande Fratello, per scoprire chi sarà il quarto finalista e chi invece verrà eliminato tra Chiara, Mariavittoria, Helena, Shaila e Javier. Inoltre, da questa settimana il reality dice addio al doppio appuntamento e andrà in onda solo il lunedì fino ad arrivare alla finale. E per finire, spazio ancora all'attualità, alla politica e all'economia in compagnia di Quarta Repubblica con Nicola Porro e i suoi ospiti.

