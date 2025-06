Le uscite estive Rai 2025: Alberto Angela continua, ma occhio allo speciale di Monica Setta Un palinsesto con musica, crime, cultura e intrattenimento, tra novità e graditi ritorni. Ecco cosa c'è da vedere su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 questa estate.

Come ogni estate, la Rai tira fuori i suoi pezzi forti: show musicali, film italiani, crime, repliche di fiction di successo e qualche titolo nuovo per tenere compagnia anche a luglio e agosto. Un modo per traghettare la stagione televisiva appena conclusa verso i nuovi progetti del 2025/2026, pur rimanendo una programmazione studiata per coprire tutti i gusti.

Gli show dell’estate su Rai: chi prosegue e chi arriva

Continua l’esperimento di UnoMattina Estate, con Alessandro Greco e Carolina Rey. Stessa cosa per Estate in diretta, affidato a Greta Mauro e Gianluca Semprini. I temi saranno sempre quelli cari al programma: attualità, costume e storie di cronaca. Fino al 28 luglio aspettiamoci anche gli appuntamenti di divulgazione in prima serata su Rai 1, perché Alberto Angela prosegue con il nuovo ciclo di Noos – L’Avventura della Conoscenza. Inoltre l’esperienza di Tim Summer Hits, conclusa a giugno, potrebbe però tornare con repliche e contenuti extra, nell’estate inoltrata. Nessuna conferma ufficiale, ma è altamente probabile che la Rai attui lo stesso stratagemma degli scorsi anni. Quindi se vi siete persi lo spettacolo musicale non temente, sicuramente tornerà anche per voi.

Su Rai 2 intanto, Appuntamento speciale con Monica Setta per l’1 luglio, perché Storie di donne al bivio diventa Storie al bivio Show. Al centro dello speciale, donne e uomini della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo raccontano le loro scelte di vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Dal 16 luglio poi, Stefano Nazzi arriva in tv con Il caso, nuova versione del podcast Indagini.

Fiction e serie TV Rai estive: tra repliche e novità

Dal 14 luglio, su Rai 1 nel primo pomeriggio tornano tutte e tre le stagioni de L’allieva, seguite da Cuori con Pilar Fogliati. Su Rai 2 arrivano invece titoli internazionali: Will Trent dal 13 luglio, Squadra Speciale Cobra 11 il 14 agosto, NCIS – Unita anticrimine e NCIS: Origins il 17 agosto.

Film estivi Rai: da Da Bla Bla Baby a Stranizza d’amuri

Dalle commedie ai titoli d’autore Su Rai 1 prosegue il ciclo Scherzi del destino: dopo Nessuno mi può giudicare, il 2 luglio va in onda Amore a domicilio e il 9 luglio Bla Bla Baby. Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, spazio a Pranzo di Ferragosto. Tra le seconde serate: Si accettano miracoli, Modalità Aereo, Notte prima degli esami e Notte prima degli esami – Oggi.

Rai 2 punta su film meno commerciali, ma sempre interessanti, parliamo di titoli di spessore come: The Land of Dreams, Come pecore in mezzo ai lupi e Sai tenere un segreto?. Spazio anche alle repliche, con: Divorzio a Las Vegas e Qualcosa di speciale.

Su Rai 3 spazio al cinema impegnato, da Palazzina Laf a Stranizza d’amuri, passando per Un altro ferragosto, tre titoli molto diversi ma tutti centrati sull’attualità e la memoria.

