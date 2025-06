Vittoria Puccini in difficoltà con la figlia in Belcanto: dove vedere la fiction in streaming Vittoria Puccini sarà tra i protagonisti di Incanto dopo il successo di Belcanto: ecco dove vedere la fiction in streaming: le similitudini dei personaggi

Dai grandi teatri al circo: Vittoria Puccini si prepara a tornare sullo schermo con la figlia nel nuovo film, Incanto, che arriva dopo il grande successo della fiction italiana Belcanto. In questo nuovo progetto cinematografico, la celebre attrice reciterà al fianco di Giorgio Panariello, in quella che è stata definita "Una fiaba sull’importanza dell’immaginazione e sulla gentilezza". La pellicola è una produzione Propaganda Italia con Rai Cinema, e sarà distribuita al cinema, a partire dal 3 luglio di quest’anno, da Adler Entertainment. Ma di cosa parla Incanto e quale sarà il ruolo di Vittoria Puccini in questo nuovo film?

La trama di Incanto: Vittoria Puccini torna ad essere una ‘cattiva’ con la figlia

La trama di Incanto ha come protagonista Margot, una bambina di 10 anni che riesce a fuggire dall’orfanotrofio in cui era tenuta prigioniera. Lungo la sua fuga, si imbatte in un circo magico che diventa la sua nuova vita: questo la aiuterà a riappropriarsi del suo passato ma, soprattutto, a sfuggire alla perfida e arcigna tutrice Felicia (interpretata proprio da Vittoria Puccini). Un film, dunque, adatto ai più piccoli ma perfetto anche per gli adulti.

La tutrice Felicia ha, in realtà, delle affinità con Maria, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini in Belcanto. Entrambe sono dure e determinate, e creano poca empatia con il pubblico. In Belcanto, l’attrice ha un grande talento per il canto ed è una mamma di due ragazze, che però tratta in modo differente: una con grande attenzione e affetto, l’altra quasi con sdegno e superficialità. Una situazione che porta lo spettatore a schierarsi contro di lei, così come probabilmente sarà anche nel nuovo film Incanto.

Dove vedere la fiction Belcanto in streaming

E a proposito di Belcanto, dopo aver fatto il suo debutto, con successo, su Rai 1, la fiction è sbarcata anche su Netflix (come d’altronde spesso accade con le produzioni Rai, vedi Mare Fuori). Sulla piattaforma streaming è oggi ancora disponibile per la visione. Il finale della serie lascia intendere che ci sarà anche una seconda stagione anche se, al momento, non è ancora nota la possibile data d’uscita.

