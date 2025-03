Belcanto, anticipazioni: il successo di Carolina scatena gelosie, Enrico pretende vendetta Nella terza puntata della nuova fiction di Rai 1 in onda oggi lunedì 10 marzo 2025 non mancheranno i colpi di scena: tutte le trame dei nuovi episodi

Si apre una nuova settimana su Rai 1 e si rinnova l’appuntamento con Belcanto. Dopo gli ottimi ascolti delle prime puntate (oltre il 20% di share), la nuova serie franco-belga targata Rai Fiction con Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera torna in onda oggi lunedì 20 marzo 2025 con quella che sarà la terza puntata di questa stagione. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 1. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata e le trame dei nuovi episodi.

Belcanto, la puntata di stasera: le anticipazioni

Nel primo dei due episodi di Belcanto in onda stasera – il quinto di questa stagione, intitolato "La Cenerentola" – Carolina (Adriana Savarese) si aggiudicherà il ruolo della protagonista Cenerentola nell’omonima opera rossiniana, superando a sorpresa Antonia (Caterina Ferioli) e la misteriosa Sarrasine, la cantante prediletta del principe. Questa scelta creerà non poche tensioni con la sorella, sempre più gelosa. Alla festa di fidanzamento della contessina Maddalena (Serena De Ferrari) e del colonello Falez (Nicolò Pasetti), invece, Carolina scoprirà un segreto proprio su Sarrasine, esibendosi con lei la vittoria della gara dal principe Richter. Intanto Olimpia, sorella di Enrico (Giacomo Giorgio) e rivoluzionaria, viene ferita in uno scontro con le guardie austriache; Carolina la aiuterà nascondendola nella locanda di Domenico (Carmine Recano).

Nel secondo episodio della serata dal titolo "Il Flauto Magico" Antonia sfrutterà il colonnello Falez (che ha un debole per lei fin dal loro primo incontro) per farsi rivelare il luogo del nascondiglio di Olimpia. Quest’ultima verrà uccisa proprio dal colonnello in un tentativo di fuga. Enrico, disperato per la morte della sorella, inizierà a indagare a caccia della verità fino a scoprire il coinvolgimento di Antonia. Affiancato da un gruppo di rivoluzionari, cercherà di sabotare il suo prossimo spettacolo per vendicare la sorella. Carolina, intanto, si ritroverà ad affrontare il ritorno di Saverio (Andrea Verticchio).

Quando e dove vedere Belcanto in tv e in streaming (lunedì 10 marzo 2025)

La terza puntata di Belcanto va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sul sito ufficiale), dove sono presenti anche tutti i primi episodi della fiction.

