Vittoria Puccini, nozze con Fabrizio Lucci e rivelazione sull'ex Preziosi: "Ci ha protetti nostra figlia" Dopo anni d’amore e una carriera al top, Vittoria Puccini si prepara a sposare Fabrizio Lucci: una scelta intima che segna un nuovo capitolo della sua vita.

E’ una delle attrici più apprezzate e seguite del cinema italiano, il pubblico l’ha amata e accolta nel suo cuore ai tempi di Elisa Di Rivombrosa, la fiction di Canale 5 che ha fatto sognare milioni di persone, grazie anche alla sintonia con Alessandro Preziosi. Stiamo parlando di Vittoria Puccini che, dopo anni di amore con Preziosi e una figlia nata dalla loro unione, ha voltato pagina e ha ritrovato la felicità da diverso tempo accanto a Fabrizio Lucci, direttore della fotografia (tra i suoi lavori più celebri ricordiamo Don Matteo, Coco Chanel e Immaturi). Ma torniamo alla notizia principale: in un’intervista rilasciata al settimanale F, l’attrice ha annunciato le sue nozze con Lucci (e non solo). Di seguito, tutti i dettagli.

Vittoria Puccini sposerà Fabrizio Lucci: "Il periodo di prova è finito"

In un’intervista rilasciata al settimanale F, Vittoria Puccini ha parlato di diverse cose, tra cui della sua relazione con Fabrizio Lucci e, a tal proposito, ha fatto ‘il grande annuncio’: "E’ impegnativo stare con me. Il suo periodo di prova è finito. Dorme sonni sereni, secondo me". E presto "ci sposeremo, è una cosa che abbiamo deciso di fare, ma non abbiamo fissato né organizzato nulla. Magari decidiamo all’ultimo minuto per una cerimonia intima e privata, magari facciamo una festa con gli invitati: come sempre, per me, quello che arriverà arriverà."

Nel corso dell’intervista ha parlato anche di sua madre, che ha perso quando aveva quattordici anni, ha raccontato ciò che le ha sempre invidiato e che avrebbe voluto ‘ereditare’: "Mamma era insegnante elementare e spesso portava a casa bambini con difficoltà a scuola o in famiglia. Questa predisposizione all’aiuto è una cosa che le ho sempre invidiato. Una bella lezione che mi ha lasciato in eredità, ma per lei era un’attitudine naturale, io ci ho dovuto lavorare."

Vittoria Puccini su Alessandro Preziosi: "Per lui ho sofferto"

Ma la chiacchierata al settimanale F non si è conclusa qui, e non poteva mancare il ‘capitolo Alessandro Preziosi‘. A tal proposito, Vittoria Puccini, alla domanda "In amore si può diventare cattivi?", ha affermato: "Lo si può diventare, soprattutto quando la ferita è fresca. Per Alessandro ho sofferto, ma il fatto di avere Elena, che veniva prima dei nostri problemi, ci ha protetto, ci ha impedito di farci del male. Però quando ero più giovane mi è successo. Convivevo con una persona, ci siamo lasciati e ho portato via tutto quello che c’era in casa, in modo compulsivo, senza senso. In quel momento era come se non ragionassi. Ma mi sono subito pentita e oggi mi dico: perché l’ho fatto?" Ad oggi l’attrice ha trovato la meritata serenità con Fabrizio Lucci.

