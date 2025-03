Stasera in Tv, i consigli su cosa non perdere: torna Vittoria Puccini con Belcanto e il Grande Fratello Ecco i migliori programmi da guardare stasera: c'è anche Max Giusti con 99 da Battere e Corrado Augias su La7 con La torre di Babele.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Eccoci con un nuovo lunedì televisivo tutto da scoprire. Questa sera, 10 marzo, se non sapete cosa guardare sul piccolo schermo vi consigliamo la nuova puntata di Belcanto, la serie in costume con Vittoria Puccini che ci racconta il mondo dorato e spietato dell’Opera lirica di metà ‘800. Restiamo in Rai, ma sul secondo canale, per l’appuntamento con Max Giusti e 99 da Battere: una sfida mozzafiato in cui i 100 concorrenti coinvolti fanno di tutto per non arrivare mai ultimi.

Per chi in questi mesi si è appassionato delle dinamiche del Grande Fratello, Canale 5 manda in onda la 38esima diretta del reality: in nomination per un posto nella finale del 31 marzo, ci sono Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi. Spazio infine, all’informazione, con Rete 4 che manda in onda una nuova puntata Quarta Repubblica, oppure con Corrado Augias su La7 con La torre di Babele, dal titolo ‘E se Hitler avesse vinto la guerra?‘. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche