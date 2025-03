Stasera in Tv, i migliori programmi: l'ultimo giovedì del GF e la nuova puntata di Che Dio ci aiuti Se non avete ancora idea di cosa guardare stasera, giovedì 13 marzo, la scelta può essere tra Francesca Chillemi nei panni di suor Azzurra e il Grande Fratello.

Se questa sera, giovedì 13 marzo 2025, non sapete ancora cosa guardare in Tv, ecco qualche consiglio sui migliori programmi da non perdere. Per tutti gli appassionati di Che Dio ci aiuti, va in onda su Rai 1 una nuova puntata dell’ottava stagione della serie con Francesca Chillemi: suor Azzurra riceve la visita inaspettata di suor Costanza che le dà una notizia che aspettava da tempo. Su Rai 3, invece, l’appuntamento è con Geppy Cucciari e Splendida Cornice.

Per chi si è affezionato al Grande Fratello, Canale 5 trasmette la 39esima diretta del reality. Questo di oggi, inoltre, sarà l'ultimo appuntamento bisettimanale con il programma, che dalla prossima settimana e fino alla finale del 31 marzo, andrà in onda solo al lunedì. In nomination, con il rischio di essere eliminate, ci sono Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli: se volete potete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio cliccando QUI. Infine, per chi vuole restare aggiornato sui temi di attualità, il nostro consiglio è seguire Rete 4 con Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio.

