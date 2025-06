Stasera in tv (19 giugno): Terence Hill è sparito. E Milo Infante ‘minaccia’ Bonolis I programmi top da vedere in tv giovedì 19 giugno 2025: su Rai 1 c'è Don Matteo 13, Bonolis chiude Avanti un altro serale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

A cosa assisteremo questo giovedì 19 giugno 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle reti più importanti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (19 giugno), cosa vedere: Avanti un altro contro Don Matteo

Giovedì 19 giugno 2025, la prima serata in TV divide il pubblico in due grandi categorie: da una parte chi ha voglia di leggerezza, giochi e risate, dall’altra chi preferisce approfondire l’attualità e riflettere sui temi del momento. Motivo per cui lo scontro più curioso della serata è quello tra Canale 5 e Rai 2. Sul quinto canale torna infatti Avanti un altro – Prime Time, versione serale del celebre quiz condotto da Paolo Bonolis. Il format è il solito: concorrenti stravaganti, prove improbabili e un umorismo surreale, in pieno stile Bonolis e Laurenti. Purtroppo, però, l’avventura serale del game show finora non è stata accompagnata da ascolti soddisfacenti e tutto lascia pensare che anche la puntata di stasera – l’ultima di questa edizione in prima serata – faticherà a tenere il passo di Rai 1. La prima rete, infatti, propone un suo cavallo di battaglia: il rassicurante Don Matteo (stagione 13 in replica). La fiction con Terence Hill, che nella scorsa puntata ha passato lo scettro a Raoul Bova, e che continua a essere un porto sicuro per chi cerca una storia che mescola giallo e sentimenti, con un tocco di spiritualità e tanta umanità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto su Rai 2 c’è Ore 14 Sera con Milo Infante. Chi conosce la versione pomeridiana del programma sa già cosa aspettarsi: inchieste, cronaca e interviste forti. Ma in prima serata il tono si fa ancora più deciso, con approfondimenti che vanno dritti al punto e ospiti vip in studio che la scorsa settimana – al debutto in prime time – hanno permesso al programma di fare il botto di share (8,3%). Una formula vincente che stasera – grazie all’hype ancora intatto sul caso di Garlasco – potrebbe permettere a Infante di insidiare Paolo Bonolis, che sette giorni fa si è fermato a quota 11,9% di share.

Rai 3 invece propone una prima serata d’autore con il documentario Tognazzi. La voglia matta di vivere. Un ritratto personale e profondo di Ugo Tognazzi, tra aneddoti, film, vita privata e contributi di colleghi e amici. Un vero viaggio nella storia del cinema italiano. Italia 1 cambia completamente registro e punta tutto sul calcio spettacolo: Inter Miami – Porto, match di grande richiamo, soprattutto per la presenza in campo di Leo Messi. Un’occasione per godersi 90 minuti di gioco internazionale. Rete 4, fedele alla sua linea, propone una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio. Politica, cronaca, tensione e dibattiti accesi: chi ama seguire l’attualità con toni forti e confronti diretti sa già cosa aspettarsi.

Rimane poi qualche chicca per gli appassionati di cinema. Su Iris c’è Poseidon, film catastrofico incentrato su una nave da crociera travolta da un’onda anomala: claustrofobico e adrenalinico. Su 20 troviamo Shoot’em up – Spara o muori!, un action energico con Clive Owen che non lascia un attimo di respiro. Infine, su Cine 34 va in onda Il capo dei capi, il racconto potente e crudo dell’ascesa criminale di Totò Riina: una cruda ma dai contorni seri e importanti.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche