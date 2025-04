Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni: il ritorno di Suor Costanza spaventa tutti Nella Casa del Sorriso il ritorno della religiosa preoccupa molto suor Azzurra, mentre Lorenzo finge che vada tutto bene: cosa vedremo stasera.

Puntata numero otto per Che Dio ci aiuti. Questa sera, giovedì 24 aprile 2025, l’ottava stagione della fortunata serie con Francesca Chillemi nei panni di suor Azzurra, torna in onda con due nuovi episodi ricchi di colpi di scena. La fiction, sempre sulla cresta dell’onda, sta riscuotendo grandissimo successo e, puntata dopo puntata, gli ascolti sono sempre più entusiasmanti: la scorsa settimana, ad esempio, ha conquistato il 20,9% di share, intrattenendo 3 milioni e 616mila spettatori, mentre la volta precedente è arrivata al 22,6%. Nell’appuntamento di stasera, con il ritorno dell’amata suor Costanza (Valeria Fabrizi), ne vedremo delle belle e sicuramente sarà un altro successo.

Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni di stasera (24 aprile 2025)

Questa sera su Rai 1 va in scena l’ottava puntata di Che Dio ci aiuti, in cui troveremo due episodi inediti intitolati ‘Fuori dal mondo‘ e ‘Mai abbastanza‘. Nel primo, il ritorno di un personaggio molto amato porterà scompiglio e preoccupazione. Alla Casa del Sorriso, infatti, arriva Suor Costanza con un’ambulanza: forse c’entra il caso che coinvolge una giovane novizia, ma alla richiesta di spiegazioni precise da parte di suor Azzurra, la religiosa rimane vaga e le sue motivazioni non sembrano credibili.

Nel frattempo, Pietro e Cristina temono che Lorenzo abbia rimosso la "notizia scioccante" del loro fidanzamento, mentre Olly è tormentata dai flashback, e Melody e Corrado hanno il loro primo appuntamento ufficiale. Nella casa famiglia, poi Azzurra accoglie inaspettatamente la sorella Rosa con il compagno e una bimba, ma non la loro non sarà solo una visita di cortesia. Intanto Lorenzo finge indifferenza verso Cristina e Pietro, ma l’inconscio parla chiaro, così come i suoi incubi notturni. Infine Olly, approfittando della distrazione generale, salta le sedute di terapia, spaventata dai suoi stessi ricordi.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8 andrà in onda questa sera, giovedì 24 aprile, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

