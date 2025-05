Che dio ci aiuti 8, finale drammatico: Cristina rischia la morte, Suor Angela arrestata. Come finisce Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 l'ultima puntata dell'ottava stagione: tensione, ritorni e scelte decisive. Come finisce la serie con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Ultimo appuntamento per l’ottava stagione della serie amatissima dal pubblico di Rai 1. Il decimo e ultimo appuntamento, anche stavolta con due episodi, di Che Dio ci aiuti 8 va in onda giovedì 8 maggio 2025, in prima serata. La trama promette di chiudere il cerchio con un mix di emozioni forti, colpi di scena e decisioni destinate a cambiare per sempre le vite dei protagonisti della Casa del Sorriso. Ecco le anticipazioni degli episodi in onda stasera.

Che Dio ci aiuti 8, puntata 8 maggio 2025: le anticipazioni dell’ultima puntata

La prima parte della serata si apre con un malinteso che rischia di avere conseguenze importanti: il medico che ha in cura Cristina comunica ad Azzurra che le condizioni della ragazza sembrano gravi. Anche se in realtà si tratta di un errore, la notizia spinge Azzurra ad agire. Cristina viene messa a riposo forzato e affidata alle cure di Pietro. Ed è proprio durante questa convivenza forzata che qualcosa cambia. Cristina inizia a interrogarsi seriamente sul suo futuro, sul rapporto con Pietro e sulla possibilità di lasciare la Casa del Sorriso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel frattempo, Suor Angela torna in scena e affianca Azzurra e Lorenzo in un’indagine molto delicata: un caso di prostituzione minorile che coinvolge alcune ragazze ospiti della struttura. Il trio si ritrova a dover affrontare non solo la complessità della situazione, ma anche le proprie incertezze e fragilità personali. Azzurra, in particolare, si pone domande importanti su se stessa e sul modo in cui sta gestendo la Casa del Sorriso. Parallelamente, la relazione tra Melody e Corrado viene scossa da una notizia bomba: lui le rivela qualcosa di totalmente inaspettato, una verità che potrebbe mettere in discussione la tenuta della coppia.

Che Dio ci aiuti 8, puntata 8 maggio 2025: le anticipazioni sul finale di stagione

Il secondo episodio della serata, e ultimo della ottava stagione di Che Dio ci aiuti, entra subito nel vivo, con una Casa del Sorriso in pieno fermento. Il Tribunale sta per esprimersi sull’abilitazione della casa-famiglia: sarà confermata oppure la struttura chiuderà per sempre? Ma non è tutto. Suor Angela si trova improvvisamente coinvolta in una vicenda scioccante: viene trovata della droga nascosta nella sua tonaca. Arresto immediato, accuse pesanti, e un sospetto che qualcuno stia cercando di incastrarla animeranno la puntata. Lorenzo e Azzurra, convinti della sua innocenza, si mettono subito all’opera per cercare prove e salvare la loro guida spirituale.

Nel frattempo, le condizioni di Cristina peggiorano e la ragazza è costretta a un ricovero in ospedale. In quel contesto, lontana dal caos e dalle tensioni, trova finalmente il tempo per guardarsi dentro e prendere una decisione definitiva: lasciare tutto alle spalle o affidarsi a chi, giorno dopo giorno, le ha dimostrato cosa significa davvero avere una famiglia. A complicare ulteriormente le cose c’è anche la gelosia per la vicinanza di Pietro alla sua ex, Paola. Una dinamica che rende ancora più difficile la scelta di Cristina, divisa tra insicurezze e speranze.

Un finale all’altezza delle aspettative

La chiusura di Che Dio ci aiuti 8 non tradisce le aspettative. Tutti le storie trovano il loro spazio e compimento, tra emozioni forti, scelte che fanno male e legami che, nonostante tutto, riescono a resistere. I fan della fiction possono aspettarsi una puntata intensa, capace di far sorridere e commuovere, e soprattutto di lasciare il segno. Non resta che sintonizzarsi giovedì 8 maggio su Rai 1 per scoprire come andrà a finire questa stagione della serie tanto amata dal pubblico.

Che dio ci aiuti 9 si farà? Cosa sappiamo

Il ciclo di puntate dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti ha riscosso un ottimo successo di pubblico su Rai 1, con una media di share superiore al 20% (e picchi vicini al 25%), quindi è facile ipotizzare che la Rai deciderà di mettere in cantiere anche la nona stagione. Tuttavia, al momento da Viale Mazzini non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali e anche gli attori stanno tenendo il massimo sul futuro della serie tv. Qualora la Che Dio ci aiuti 9 venisse confermata, cosa che appare molto probabile, la messa in onda su Rai 1 dovrebbe arrivare nella primavera del 2027. Finora, infatti, le stagioni della fiction con Francesca Chillemi sono andate in onda a distanza di due anni le une dalle altre.

Potrebbe interessarti anche