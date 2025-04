Stasera in TV (giovedì 17 aprile), i consigli di Libero Magazine: Che Dio ci aiuti 8 non ha rivali Oltre alla fiction su Rai 1, Canale 5 manda in onda un cult della comicità, 'Come un gatto in tangenziale', capitanato dal duo Cortellesi - Albanese.

In questo giovedì 17 aprile non potete perdere la nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8. Nell’episodio di stasera nuovi guai in vista: nella Casa del Sorriso le cose non si mettono bene per nulla, specie dopo quello che ha combinato Cristina, e ora il Tribunale ha chiesto una relazione che potrebbe mettere a rischio tutti. A suor Azzurra, Canale 5 risponde con un cult della comicità, capitanato dal duo Cortellesi – Albanese, ossia il film Come un gatto in tangenziale, mentre Rai 3 dopo l’ultima puntata con Geppy Cucciari e la sua Splendida Cornice, in onda la scorsa settimana, c’è il film L’ombra del giorno. La7, infine, trasmette un nuovo appuntamento con Piazza Pulita. Attualità anche per Rete 4 con Dritto e Rovescio e Paolo del Debbio. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

