Francesca Chillemi: “Gravidanza delicata, mi fermo”. Che succede a Che Dio ci Aiuti 9 e Viola come il mare 3 L'attrice siciliana, in attesa della seconda figlia, rinuncia al Giffoni Film Festival e mette in pausa la sua carriera: l'annuncio su Instagram.

Francesca Chillemi ha deciso di mettersi in stand-by dal punto di vista lavorativo per dedicarsi a un obiettivo molto più importante: l’imminente arrivo della sua seconda figlia. L’attrice di Viola come il mare, che poche settimane fa ha svelato ufficialmente di essere in dolce attesa durante il red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, annullerà i suoi prossimi impegni per concentrarsi su una gravidanza "delicata". Lo ha raccontato lei stessa su Instagram, annunciando il suo forfait al Giffoni Film Festival 2025.

Francesca Chillemi: "Gravidanza delicata, devo riposare"

«Avrei dovuto partecipare al Giffoni Film Festival, ma con grande dispiacere non potrò esserci…», ha scritto in un primo momento l’attrice 39enne sul suo profilo Instagram. Successivamente ha chiarito i motivi della sua assenza all’evento, che si terrà a Giffoni dal 17 al 26 luglio 2025, spiegando di essere costretta a rimanere a riposo per ordine dei medici:

Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo più assoluto.

Il parto è previsto a settembre

La presenza di Francesca Chillemi al Giffoni Film Festival era prevista per lunedì 14 luglio, giornata inaugurale della kermesse campana. L’attrice siciliana avrebbe dovuto aprire la manifestazione ricevendo un premio alla carriera, ormai in ascesa grazie alle ultime fiction di successo a cui ha preso parte, tra cui Viola come il mare (insieme a Can Yaman) e Che Dio ci aiuti (dove interpreta il personaggio di Azzurra, ormai protagonista assoluta).

Nonostante tenesse molto a partecipare all’evento, la Chillemi ha scelto di rinunciare per gestire con cautela gli ultimi mesi di gravidanza. L’ex Miss Italia 2003, che il prossimo 25 luglio compirà 40 anni, è al sesto mese e il parto è previsto verso la fine di settembre. Già noto anche il sesso del bebè: sarà una femminuccia. I rumors su una possibile dolce attesa circolavano da settimane. L’attrice ha scelto di confermare tutto a fine giugno, mostrandosi col pancione in bella vista a Benevento. Diventerà mamma per la seconda volta dopo l’arrivo, nel 2016, della primogenita Rania, nata dalla relazione con Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso del brand Diesel.

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi: in arrivo la prima figlia insieme

L’arrivo della seconda figlia coronerà l’amore con Eugenio Grimaldi, 38 anni, con cui Francesca fa coppia dall’estate 2024. Lui è il rampollo dell’armatore napoletano Emanuele Grimaldi, fondatore e presidente del Grimaldi Group, azienda leader nel settore del trasporto marittimo di merci e passeggeri. Insieme formano una delle coppie più ammirate dello showbiz italiano. A inizio 2024, secondo alcuni rumors, la loro relazione avrebbe vissuto un momento di crisi, poi superato. Oggi Francesca ed Eugenio si preparano ad accogliere con gioia la loro prima figlia insieme.

Il futuro lavorativo tra Che Dio ci Aiuti 10 e Viola come il mare 3

Per Francesca Chillemi si prospettano mesi di riposo assoluto, ma all’orizzonte ci sono diversi progetti lavorativi. A inizio 2026 tornerà sul set per girare la nona stagione di Che Dio ci aiuti, attesa su Rai 1 nei primi mesi del 2027. Resta invece in bilico la terza stagione di Viola come il mare, che Mediaset aveva annunciato in onda entro la fine del 2025. Al momento, però, la data d’inizio delle riprese non è stata ancora comunicata dalla casa di produzione e – anche a causa della gravidanza della protagonista – potrebbe slittare al 2026.

