Anticipazioni Che Dio ci aiuti, Suor Azzurra fa infuriare Lorenzo: la casa-famiglia è in pericolo Le anticipazioni della seconda puntata della fiction in onda questa sera, 6 marzo 2025: continuano le avventure di suor Azzurra e dei personaggi della serie tv.

Stasera, giovedì 6 marzo, il pubblico di Rai 1 assisterà alla seconda puntata di Che Dio ci aiuti in onda in prima serata a partire dalle 21:30. La fiction arrivata alla sua ottava stagione vede come protagonista Francesca Chillemi nei panni di suor Azzurra che è stata inserita in una casa di accoglienza a Roma per aiutare le donne vittime di maltrattamenti e violenze. I due episodi in onda questa sera si chiamano rispettivamente Io ti proteggerà e Smascherati.

Che Dio ci aiuti, il primo episodio della seconda puntata (6 marzo 2025)

Azzurra riesce a capire che Cristina è appassionata per il disegno e secondo lei dovrebbe coltivare questa sua passione. Così la sprona a fare un corso online proprio di disegno, però Cristina non ne vuole sapere. Nel frattempo Pietro ha raccontato una grossa bugia a suo padre, non dicendogli di non essere mai presentato all’esame per l’Accademia dei Carabinieri. Solo una persona conosce la verità, ovvero Cristina che vuole sfruttare questa informazione. Alisia diventa Melody e aiuta la casa-famiglia con le faccende domestiche di pulizia, il tutto accompagnato dal suo canto. In questo modo cattura l’attenzione di Corrado, un avvocato che suor Azzurra farà intervenire per il caso di un uomo intenzionato a interdire il padre ormai anziano.

Il secondo episodio di stasera (6 marzo 2025)

Suor Azzurra sorprende con le mani nel sacco una ragazza rom, tuttavia vuole aiutarla e darle un’opportunità di redimersi accogliendola nella casa-famiglia di Roma. La situazione economica della struttura di accoglienza è davvero precaria e Lorenzo ordina che è finito il momento degli sprechi. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi però deve fare una spesa improvvisa e questo metterà a dura prova il suo rapporto con Lorenzo. Alisia alias Melody ha una brillante idea: costruisce una tenda, un posto dove le ragazze possono rifugiarsi per raccontarsi i propri segreti e confidare le loro preoccupazioni. Questo porta il gruppo di ragazze a unirsi mentre Cristina si decide per il corso di disegno online. In questo corso la ragazza sentirà una speciale sintonia con il suo professore.

Che Dio ci aiuti: quando e dove vederlo (e rivederlo)

La fiction con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella e Margherita Mannino va in onda stasera su Rai 1 alle 21:30. Inoltre la visione di Che Dio ci aiuti è disponibile anche attraverso la piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.

