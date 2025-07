Il nuovo lavoro di Alessandro Preziosi: perché ha mollato tutto per lavorare coi bambini Ecco tutti i dettagli sull'amatissima pellicola con Preziosi, dal super cast alle suggestive location romane, fino al successo del regista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Torna in TV Bla Bla Baby, con Alessandro Preziosi che interpreta Luca, un quarantacinquenne ex surfista costretto a lavorare in un asilo nido aziendale della Green Light. Giorno dopo giorno, affronta pianti e caos infantile insieme alle colleghe Celeste (Maria Di Biase) e Doriana (Chiara Noschese). La svolta arriva quando, dopo aver mangiato un omogeneizzato contaminato, Luca scopre di comprendere le vere parole dei bambini, trasformandosi in interprete dei loro bisogni. La sua nuova capacità lo porta non solo a migliorare il rapporto con i piccoli, ma anche a smascherare una truffa ai danni dell’azienda. Preziosi, solitamente in ruoli drammatici, qui ci propone un’alternativa squisitamente comica.

Bla Bla Baby va in onda proprio stasera, su Rai 1, alle 21:30. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche