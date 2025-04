Stasera in tv (7 aprile), serata di debutti: Alberto Angela sfida Ilary Blasi. E per Alessia Marcuzzi scatta già l'allarme Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 parte Ulisse - Il piacere della scoperta, su Canale 5 scatta il reality The Couple che rimpiazza il Grande Fratello

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 7 aprile 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (7 aprile), cosa vedere: Alberto Angela contro Ilary Blasi

La serata televisiva del 7 aprile 2025 segna una svolta netta nei palinsesti tv primaverili, con Rai 1 e Canale 5 impegnate a lanciare due titoli di punta che terranno banco nelle prossime settimane. Partiamo dalla prima rete che, dopo il consueto appuntamento con l’amatissimo Affari tuoi, dà spazio alla cultura con la prima puntata stagionale di Ulisse: il piacere della scoperta (ma in realtà a febbraio c’è stata l’anteprima stagionale sulla Sicilia di Montalbano), dove Alberto Angela ci guida, come sempre, in viaggi affascinanti attraverso la storia e l’arte. Reduce dal flop consumato la scorsa estate alla guida di Noos (sospeso e poi riprogrammato perché travolto negli ascolti da Temptation Island), Angela torna quindi in tv alla guida del suo programma più amato, che stasera racconterà vita e opera (straordinarie) del pittore Vincent van Gogh.

Se Rai 1 punta sulla cultura, Canale 5 non rinuncia ai reality e a una settimana esatta dalla fine del Grande Fratello ‘accende’ il nuovissimo The Couple di Ilary Blasi, un programma incentrato sulla complicità (o meno) di otto coppie che dovranno affrontare prove di convivenza e affinità. Lo show è molto atteso, sia perché si tratta di una novità assoluta per la tv italiana ma anche per il cast di vip che parteciperanno al programma, tra cui Antoninono Spinalbese, Jasmine Carrisi, Manila Nazzaro.

Programmi tv stasera, lunedì 7 aprile: Marcuzzi in crisi e Giletti su Rai 3

Su Rai 2 torna Obbligo o verità, condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma, tra momenti di leggerezza e confessioni più intime, prova a raccontare il lato nascosto dei suoi ospiti. Anche stasera la ‘Pinella’ potrà contare su invitati vip d’eccezione (come Marcella Bella, Tommaso Marini e Ludovica Coscione) per provare a rilanciare un programma che finora è stato un flop d’ascolti (4,1% al debutto e 3,5% di share la scorsa settimana).

Su Rai 3 va in onda Lo stato delle cose, un approfondimento attento e lucido sull’attualità, che si distingue per tono e contenuti. Italia 1 propone invece una serata all’insegna dell’azione e dell’adrenalina con il film Spider-Man, una delle pellicole più iconiche del genere supereroistico. Chi preferisce l’approfondimento politico può sintonizzarsi su Rete 4 con Quarta Repubblica, che continua ad affrontare con toni accesi e analitici i temi caldi del momento.

Sul fronte cinema, ci sono scelte per tutti i gusti: su Iris va in onda Old, mentre su 20 si può seguire Lone Survivor, un film intenso e carico di tensione tratto da una storia vera. Su Cine 34, spazio alla comicità italiana con La leggenda di Al, John & Jack, una pellicola cult firmata dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Abbiamo quindi davanti una serata che spazia tra leggerezza, riflessione e intrattenimento, lasciando davvero l’imbarazzo della scelta.

