'Ulisse', Alberto Angela omaggia Andrea Camilleri nella Sicilia di Montalbano: cosa vedremo Stasera, 17 febbraio 2025, Rai 1 trasmette ‘La Sicilia di Montalbano’, una puntata dedicata al commissario più amato della TV e allo scrittore che gli ha dato la vita. Ecco le anticipazioni.

A cent’anni dalla nascita di Andrea Camilleri, Alberto Angela celebra il papà di Montalbano nei luoghi della sua Sicilia in una puntata speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta che andrà in onda questa sera, lunedì 17 febbraio, in prima serata, alle 21:30 su Rai 1. Un viaggio alla scoperta dei luoghi del celebre commissario che vive nei romanzi dello scrittore, morto il 17 luglio 2019, e nelle numerose fiction a lui dedicate mandate in onda in questi anni. Ecco le allora le anticipazioni, i servizi e gli ospiti della puntata intitolata "La Sicilia di Montalbano".

Ulisse – La Sicilia di Montalbano: l’omaggio di Alberto Angela ad Andrea Camilleri. Le anticipazioni

Il pubblico del piccolo schermo e i lettori dei libri noir di Andrea Camilleri hanno sempre apprezzato i misteriosi intrecci delle storie del commissario Salvo Montalbano ma anche i luoghi incantevoli della sua terra, la bella Sicilia. In occasione del centenario della nascita dello scrittore la puntata di questa sera di Ulisse: il piacere della scoperta sarà interamente dedicata ai posti dove sono state ambientate le storie del protagonista. Il personaggio che negli anni ha sempre avuto il volto di Luca Zingaretti sarà celebrato attraverso i suoi posti del cuore, ripercorrendo le tappe principali della serie televisiva. I luoghi che il pubblico potrà vedere sono, tra gli altri, Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna di Sampieri, Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento e Tindari. Durante questo viaggio Alberto Angela incontrerà i protagonisti della celebre fiction della Rai: oltre al già citato protagonista il divulgatore scientifico avrà il piacere di conversare con Angelo Russo (Catarella), Peppino Mazzotta (l’ispettore Fazio), Cesare Bocci (Mimì Augello). Ognuno di loro racconterà episodi e retroscena dei 37 episodi della fiction Il Commissario Montalbano.

Lo spazio dedicato ad Andrea Camilleri

Non potrà mancare il momento dedicato allo scrittore che ha dato la vita al commissario Montalbano. Andrea Camilleri sarà ricordato attraverso la voce di sua nipote Arianna Mortelliti che parlerà del metodo creativo di suo nonno che ha portato alla creazione di alcuni dei romanzi di maggior successo della storia editoriale italiana. Inoltre l’editore Enzo Sellerio porrà l’attenzione sul successo delle opere dello scrittore siciliano e quale impatto hanno avuto tra i lettori e gli spettatori della serie TV. Un tributo che regalerà nuovi punti di vista per capire l’opera di Camilleri e fruire dell’eredità che ha lasciato a tutti noi. Non si può però parlare della Sicilia senza citare la sua deliziosa cucina. Infatti la scrittrice Simonetta Agnello Hornby condurrà gli spettatori in un viaggio delizioso fatto di bontà come la cassata, i cannoli, gli arancini (o arancine!), il gelo di anguria o il biancomangiare. Si rafforzerà così il legame anche tra la narrativa dello scrittore siculo e la tradizione culinaria della sua terra.

Alberto Angela torna in tv dopo il flop di Noos

La puntata di oggi di Ulisse segna il ritorno in tv di Alberto Angela dopo il flop di Noos, che la scorsa estate ha vissuto una seconda stagione molto deludente in termine di ascolti. Dopo le prime 4 puntate – che hanno incassato una media di circa il 12% di share contro Temptation Island – la Rai ha infatti deciso di sospendere la messa in onda del programma, proponendo le ultime tre puntate della seconda stagione a fine agosto 2024, senza però riuscire a invertire il trend di ascolti bassi.

