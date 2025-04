Stasera in tv (28 aprile): Alessia Marcuzzi chiude e Ilary Blasi sfida Alberto Angela per non sparire Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 28 aprile: finisce la guerra tra The Couple della Blasi e Obbligo o Verità della Marcuzzi.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 28 aprile 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

Stasera in tv 28 aprile, cosa vedere: The Couple di Ilary contro Alberto Angela

C’è davvero un po’ di tutto nella prima serata del 28 aprile, con programmi che cercano di acchiappare il pubblico in modi completamente diversi. Su Canale 5, dopo lo stop della scorsa settimana per la morte di Papa Francesco, torna l’appuntamento con The Couple – Una vittoria per due, un reality a coppie che mette alla prova l’affiatamento tra i partecipanti con sfide e prove di vario tipo, sotto la guida di Ilary Blasi che continua a convivere con il pericolo di chiusura anticipata del suo show, che finora ha collezionato ascolti molto deludenti. Al riguardo, la puntata odierna potrebbe essere decisiva per decidere il futuro dello show, perché un nuovo flop d’ascolti potrebbe spingere i vertici Mediaset a deciderne la chiusura anticipata. The Couple se la vedrà anche stavolta contro Rai 1 che, dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino, Intanto su Rai 1 si rimane fedeli alla tradizione: prima un classico intramontabile trasmetterà la seconda puntata di Ulisse: Il piacere della scoperta, che è sempre una garanzia per chi ha voglia di lasciarsi affascinare dalla storia, raccontata con uno stile inconfondibile come quello di Alberto Angela. È uno di quei programmi che riesce ancora a fare cultura senza annoiare, un piccolo lusso della tv generalista che al debutto di due settimane fa ha stravinto la serata con il 19% di share (contro il 13% di The Couple).

Programmi tv stasera, lunedì 28 aprile: Alessia Marcuzzi chiude e torna Giletti

L’inizio della settimana porterà con se anche il ritorno di Obbligo o verità, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mescola giochi e confessioni tra ospiti, in un’atmosfera leggera ma sempre pronta a sorprendere. Un format che punta tutto sull’imprevedibilità delle reazioni degli ospiti, che anche stasera saranno di primissimo livello: Sabrina Salerno, Rocco Siffredi, Nicola Ventola, i comici Nuzzo e Di Biase, la scrittrice Barbara Alberti, il conduttore tv Tommaso Zorzi, la ballerina e conduttrice Lorella Boccia ed Herbert Ballerina. Quella in onda stasera sarà l’ultima puntata dello show di Alessia Marcuzzi, che finora è stato accompagnato da ascolti molto deludenti. Rai 3 propone Lo stato delle cose, che segue l’attualità con un taglio più riflessivo e giornalistico, mentre Italia 1 punta sull’azione e sulla tensione con un nuovo episodio di FBI: Most Wanted, per chi ama le serie crime tutte inseguimenti e indagini serrate. Su Rete 4, come ogni lunedì, c’è Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico che ormai è un punto fermo per chi segue le vicende italiane con occhio critico.

Infine, per chi preferisce spegnere un po’ il cervello e tuffarsi nel cinema, ci sono alcune proposte interessanti: Waterworld su Iris, per esempio, è uno di quei film che magari non rivedi tutti i giorni, ma che ti cattura subito con quell’atmosfera post-apocalittica e il Kevin Costner d’annata. Sul canale 20 va in onda Io sono vendetta, perfetto per chi ha voglia di un action duro e puro, mentre su Cine 34 si fa un salto nel passato con La collina degli stivali, un western all’italiana con la storica coppia Bud Spencer–Terence Hill. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

