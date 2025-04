Stasera in tv (21 aprile), Alessia Marcuzzi dice addio a Rai 2 e Ilary Blasi sfida Alberto Angela per non sparire Cosa vedere stasera in tv a Pasquetta? Ulisse - Il piacere della scoperta sfida il reality The Couple, mentre Obbligo o verità chiude un'edizione mai decollata..

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 21 aprile 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata di Pasquetta, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (21 aprile), cosa vedere: Alberto Angela contro Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi

Oggi 21 aprile è Pasquetta, e come ogni anno, tra gite fuori porta e ultime grigliate, la sera diventa il momento perfetto per rilassarsi davanti alla TV. Le proposte in prima serata, però, raccontano di una sfida molto particolare, con alcuni programmi che nelle ultime settimane, nonostante le grandi aspettative, non hanno brillato per ascolti. Su Rai 1, il prime time si apre con Affari tuoi, che ancora una volta si conferma appuntamento familiare e rassicurante per milioni di italiani. Subito dopo, il viaggio continua con Ulisse: il piacere della scoperta. Alberto Angela guida il pubblico in un’esplorazione per le strade di Istanbul, tra narrazione avvolgente e immagini mozzafiato, che riescono sempre a conquistare tanto gli appassionati quanto i semplici curiosi come dimostra l’ottimo risultato di share – 19,1% – conquistato al debutto la scorsa settimana.

Su Rai 2 poi, c’è Obbligo o verità, il programma di Alessia Marcuzzi che tenta di portare leggerezza e ironia nella serata di festa, ma che fatica a trovare un suo vero pubblico. La formula, basata su giochi e prove ispirate al classico passatempo delle serate tra amici, sembrava promettere bene sulla carta, ma in pratica non sta raccogliendo l’entusiasmo sperato. Lo show, infatti, nelle prime 4 puntate – nonostante ospiti molto allettanti – non è mai riuscito a conquistare il pubblico della seconda rete. La speranza è che l’ultima puntata in onda stasera (tra gli ospiti anche Rocco Siffredi e Sabrina Salerno) riesca ad alzare l’asticella di share per evitare di mandare agli archivi l’esperimento tv con l’etichetta del flop assoluto. Non va molto meglio su Canale 5, dove The Couple di Ilary Blasi, il reality che mette alla prova coppie di ogni tipo tra sfide e convivenze forzate, sembra non aver conquistato totalmente la capacità di tenere incollati gli spettatori. Dopo i risultati deludenti delle prime due puntate, da Mediaset filtrano indiscrezioni che parlano di una possibile chiusura anticipata del programma. Voci, queste, che potrebbe diventare realtà nel caso in cui anche stasera The Couple dovesse conquistare un risultati di share deludente come nelle passate settimane.

Intanto su Rai 3 si cambia completamente registro con Fatima, una serie che promette di ripercorrere la storia del tanto chiacchierato omonimo miracolo, mentre Italia 1 punta tutto sull’azione spettacolare di Spider-Man 3, un richiamo sicuro per il pubblico più giovane e non solo, o anche per chi ha voglia di un po’ di adrenalina. Rete 4 invece, gioca la carta dell’intramontabile: Johnny Stecchino, la commedia di Roberto Benigni, capace ancora oggi di far ridere di gusto grazie a quell’umorismo semplice e universale che non conosce il passare degli anni.

Chi cerca invece una serata più cinematografica ha diverse alternative interessanti: su Iris va in onda L’uomo del giorno dopo, un film che mescola azione e riflessione in uno scenario post-apocalittico; su 20 si respira pura adrenalina con Mission: Impossible 2, mentre Cine 34 propone il fascino ruvido e polveroso del western italiano con Dio perdona… io no!. In una Pasquetta che alterna leggerezza e riflessione, azione e tradizione, sarà interessante vedere quale atmosfera saprà conquistare davvero il pubblico italiano.

