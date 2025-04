Stasera in tv (14 aprile): Alberto Angela (col jolly De Martino) sfida Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi arruola la Balivo Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 14 aprile: The Couple si scontra con Ulisse di Alberto Angela e Obbligo o Verità di Marcuzzi.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 14 aprile 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

Stasera in tv 14 aprile, cosa vedere: The Couple di Ilary Blasi contro Ulisse di Alberto Angela

La prima serata di lunedì 14 aprile 2025 si presenta piuttosto variegata, con proposte adatte a gusti molto diversi. Su Rai 1 si parte come sempre con Affari tuoi, che tiene compagnia al pubblico nella fascia dell’access prime time, per poi lasciare spazio a Ulisse: il piacere della scoperta, il programma di approfondimento culturale condotto da Alberto Angela. Una combinazione che punta sull’intrattenimento familiare prima e sulla divulgazione poi, mantenendo un tono elegante e coinvolgente per tutta la serata che ha già funzionato nel debutto di 7 giorni fa, quando il programma ha conquistato il 17.4% di share. Canale 5, invece, gioca la carta del reality con The couple, un programma che punta tutto sulle dinamiche di coppia e sulle sfide relazionali, in perfetto stile Mediaset e con qualche richiamo al Grande Fratello. Il debutto della scorsa settimana è stato seguito da 2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%, un risultato non esaltante soprattutto considerato quello che era l’effetto novità del nuovo programma, che potrebbe sfumare a partire da stasera. Ma non dimentichiamoci che i game show non finiscono qui, perché su Rai 2 troviamo Obbligo o verità, il programma con sfide e giochi esilaranti, condotto da Alessia Marcuzzi. Giunto al suo quarto appuntamento, lo show finora non è riuscito a decollare in termini di share ma stasera punterà su nuovi ospiti vip (tra cui Cristina D’Avena e Caterina Balivo) per risalire la china e allontanare il pericolo flop.

Passando agli altri canali, Rai 3 propone il programma Lo stato delle cose, che si concentra sull’attualità e sull’approfondimento giornalistico. Su Italia 1, l’appuntamento è con il cinema d’azione: viene trasmesso Spider-Man 2, uno dei capitoli più apprezzati della saga sull’Uomo Ragno. Rete 4 resta invece fedele all’informazione con Quarta repubblica, il talk politico condotto da Nicola Porro.

Infine, per gli appassionati di cinema, la serata offre anche diverse alternative sui canali tematici. Su Iris va in onda Il tocco del male, un thriller dal tono oscuro, mentre su 20 è previsto Mission: Impossible, con Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Su Cine 34, spazio al western all’italiana con Dio perdona… io no!, un classico del genere con Terence Hill e Bud Spencer. Possiamo quindi dire che la serata del 14 aprile non lascia certo spazio alla noia.

