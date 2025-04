Stasera in TV (lunedì 7 aprile), i consigli di Libero Magazine: Ilary Blasi torna con The Couple La conduttrice torna su Canale 5 con un nuovo reality, mentre su Rai 1 va in onda Ulisse, il piacere della scoperta.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Stasera, lunedì 7 aprile, tra i migliori programmi da non perdere c’è il gradito ritorno su Rai 1 di Alberto Angela con Ulisse, il piacere della scoperta: in questa nuova puntata, dal titolo ‘Van Gogh i colori dell’eternità’, il divulgatore scientifico racconterà la vita complessa e tormentata dell’artista, cercando di comprendere come sono nate le sue opere. Su Canale 5, poi, dovrebbe essere il giorno del debutto di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi che vedrà come concorrenti alcune coppie del mondo dello spettacolo: tra i nomi già ufficializzati ci sono quelli di Benedicta e Brigitta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei e Thais Wiggers con Elena Barolo. Su Rai 2, infine, torna Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi, con la speranza risalga negli ascolti dopo il flop delle prime due puntate, mentre La7 trasmette un nuovo appuntamento con Corrado Augias e La torre di Babele, dal titolo ‘Senza Dio e senza ideali’. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche