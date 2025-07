Stasera in tv (24 luglio): l'addio di Raoul Bova e Bisciglia raddoppia Temptation Island verso il gran finale Cosa vedere stasera in tv (giovedì 24 luglio 2025): l’episodio finale di Don Matteo 13 sfida la terzultima puntata di Temptation Island 2025.

A cosa assisteremo stasera in tv giovedì 24 luglio 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (24 luglio), cosa vedere: da Don Matteo a Temptation Island

Giovedì 24 luglio la sfida in prima serata si riconferma soprattutto tra Canale 5 e Rai 1. Da un lato c’è Temptation Island, il programma simbolo dell’estate Mediaset, che continua a catalizzare l’attenzione con coppie pronte a mettersi in discussione, tentatori determinati e falò che promettono colpi di scena. L’isola delle tentazioni torna in onda dopo la puntata di ieri sera, per il secondo appuntamento settimanale che sarà anche la terzultima emissione dell’edizione 2025, che chiuderà i battenti la prossima settimana con le due puntate in programma mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Manca a dirlo, anche stasera Bisciglia si prepara a dominare a mani basse la serata televisiva, così come successo nelle ultime settimane in cui Temptation ha spesso sfiorato lo share monstre del 30%. Dall’altro lato, Rai 1 risponde con un grande classico della fiction italiana: Don Matteo 13. Le avventure del prete-detective più famoso d’Italia tornano con un nuovo episodio tra misteri da risolvere, sorrisi e buone azioni. Quella in onda stasera sarà la decima e ultima puntata (titolo episodio: Dimenticando Matteo) della tredicesima stagione che ha visto l’avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova nei panni del protagonista della serie.

Ma anche altri canali lanceranno programmazioni interessanti. Su Rai 2 si vola sotto il sole dei Caraibi con Delitti in paradiso, serie gialla ambientata su un’isola tropicale dove omicidi e paesaggi la fanno da padrona. Su Rai 3, il tono cambia decisamente con il film La notte del 12, un thriller francese cupo e riflessivo che parte da un caso di cronaca per raccontare molto più di un semplice omicidio. Italia 1 sceglie la fantascienza con Oblivion, blockbuster con Tom Cruise che mescola azione e atmosfere post-apocalittiche. Rete 4, invece, punta sull’action con Lo specialista, con Sylvester Stallone e Sharon Stone: un film anni Novanta che non ha perso il suo fascino.

A completare il quadro ci sono anche alcune proposte interessanti sugli altri canali. Su Iris va in onda La tempesta perfetta, dramma marinaro con George Clooney che racconta una battaglia disperata contro la furia dell’oceano. Sul canale 20 c’è The Equalizer, con un Denzel Washington vendicativo. Per finire su La 5 spazio alla dolcezza nordica con Inga Lindström – Il posto più bello del mondo, tra paesaggi da sogno e storie d’amore. La serata quindi offre un menù ricco e variegato: c’è chi preferirà la passione delle coppie in crisi, e chi non rinuncerà a un caso da risolvere con Don Matteo.

