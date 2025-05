Raoul Bova e Rocio Morales innamorati a Parigi: il viaggio che spazza via la crisi (e le voci su De Martino) Tra fotografie spontanee, sorrisi e passeggiate, la coppia conferma che il loro amore resiste, e le voci di crisi, per ora, restano solo rumore di fondo.

Dei dubbi che vanno avanti da settimane: cosa sta succedendo tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales? Le indiscrezioni si sono rincorse con insistenza, Fino a coinvolgere anche altre personalità dello spettacolo come Stefano De Martino, ma una nuova vacanza sembra cancellare tutte le precedenti insinuazioni, sarà così?

Raoul Bova e Rocio Morales: le voci sulla crisi e su De Martino

Le ipotesi si sono susseguite, anche per colpa di alcune immagini ambigue scattate dai paparazzi e le parole misurate della stessa attrice durante la sua ospitata a Obbligo o verità. "A volte ci azzeccano, però colorano e ingigantiscono", aveva detto con un sorriso, lasciando intendere che un fondo di verità nei rumors poteva anche esserci, ma che il resto era stato costruito ad arte. Intanto, Vanity Fair rilanciava l’ipotesi della crisi: lontani a Pasqua, case diverse, e poi quella voce sussurrata da ambienti vicini alla coppia, secondo cui non si trattava più solo di camere separate. Come se non bastasse, nel frullatore del gossip era finito anche Stefano De Martino, indicato da alcuni come "l’amico speciale" di Rocío. L’attrice, stanca delle insinuazioni, aveva risposto postando una foto accanto al ballerino Giuseppe Di Bella, chiarendo che le notizie in circolazione erano "frottole inventate di sana pianta".

Il viaggio romantico che cambia tutto

Niente smentite plateali, niente dichiarazioni ufficiali. Solo un gesto semplice: un viaggio in famiglia. Raoul e Rocío sono volati a Parigi con le loro figlie, Luna e Alma, e da lì hanno condiviso una serie di immagini che raccontano più di mille parole. Da una passeggiata sotto l’Arco di Trionfo, una giornata intera a Disneyland Paris tra orecchie da Minnie, giostre e risate, una cena intima con frutti di mare e ostriche in un bistrot del Marais. Rocío ride, gioca con le bambine, abbraccia Raoul. Lui la guarda come si guarda qualcosa che non si vuole perdere. Il dettaglio che ha fatto sciogliere tutti? Uno scatto al tramonto sul Ponte Alexandre III. Il cielo si colora d’oro, e loro due camminano vicini, stretti l’uno all’altra.

Parigi: ùiù di una vacanza per la coppia

Questo non è stato solo un viaggio, ma anche la scelta di rallentare e di prendersi il tempo per stare insieme, lontani dalle voci. In un momento in cui i loro sentimenti vengono messo sotto la lente d’ingrandimento, Raoul e Rocío hanno deciso di puntare tutto sulla loro famiglia. Forse non sapremo mai davvero se ci sia stata una crisi o se si sia trattato solo di normali alti e bassi. Ma queste immagini trasmettono l’idea che l’amore, quando è reale, non ha bisogno di spiegazioni.

