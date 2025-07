Max Angioni in fuga da Temptation Island, Mediaset stravolge la programmazione. Cosa cambia Visto lo straordinario successo di Temptation Island, Mediaset cambia programmazione e anticipa la nuova puntata di Max Working a domenica, invece di martedì.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Temptation Island è inarrestabile e quest’anno ancora di più. Mediaset sta deliziando i telespettatori di Canale 5 (quelli che amano il programma) con un doppio appuntamento, come avvenuto nel corso di questa settimana, e con un triplo, come vedremo nella prossima. Infatti, martedì, mercoledì e giovedì (29-30-31 luglio) ci saranno ben tre puntate con un finale ricco di colpi di scena. Mediaset è super soddisfatta di questi risultati ma, ha deciso di mettere ai ripari Max Angioni con il suo Max Working (attualmente in onda di martedì) anticipando la nuova puntata. Vediamo tutti i dettagli.

Mediaset cambia la programmazione: Max Angioni ‘evita’ Temptation Island

Mediaset vuole ‘proteggere’ lo show di Max Angioni, Max Working, dalla furia Temptation Island e ha trovato una sorta di soluzione. Infatti, ha deciso di modificare la programmazione per fare spazio al triplo appuntamento serale del programma dei sentimenti di Filippo Bisciglia su Canale 5. Per evitare sovrapposizioni interne, Max Working – Lavori in Corso, condotto dal comico milanese e solitamente in onda il martedì su Italia 1, viene anticipato alla domenica. Di conseguenza, Angioni sarà protagonista di un doppio appuntamento: dopo la puntata del martedì, tornerà in onda anche domenica 27 luglio con la terza puntata dello show, prodotto da Blu Yazmine.

In questo episodio, il comico si cimenterà in due nuovi lavori: in cucina con lo chef Matteo Fronduti del ristorante Manna di Milano e poi a bordo del peschereccio Aquila Pescatrice, guidato dal capitano Elia Orecchia, in partenza da Genova. Le esperienze verranno raccontate, come sempre, dal palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Angioni le commenterà con il suo stile ironico insieme ai "datori di lavoro" incontrati.

Il grande successo di Temptation Island: gli ascolti

Anche con questa edizione, il reality delle tentazioni si sta confermando una garanzia leader indiscusso negli ascolti. La nuova edizione del programma ha esordito con grande successo, registrando 3.452.000 spettatori e uno share del 27,8%, tra i migliori di sempre. Durante la serata si sono toccati picchi di share oltre il 42%, con risultati eccezionali tra i 15-19enni (fino al 60%). La seconda puntata ha consolidato il trend positivo con 3.697.000 spettatori e uno share salito al 29,6%. Anche il target commerciale ha risposto bene (37,1%) e i giovanissimi hanno superato di nuovo il 60% di share.

L’interesse è rimasto alto anche nella terza puntata, seguita da 3.489.000 spettatori (29,2% di share), una delle più viste della stagione grazie ai momenti intensi tra le coppie. Il primo dei due appuntamenti ravvicinati ha mantenuto ottimi numeri: 3.516.000 spettatori e share al 28,4%, battendo la concorrenza in prima serata. Il vero boom è arrivato con la quinta puntata: 3.851.000 spettatori e uno share del 30%, il miglior risultato dell’edizione, superiore anche a quelli dell’anno precedente.

