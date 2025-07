Stasera in tv (14 luglio): Alberto Angela e la ‘vendetta’ contro Ilary Blasi, Amadeus sorride Cosa vedere stasera in tv? Grande serata musicale su Canale 5, ostacolata dalla divulgazione scientifica di Rai 1 con Noos, e dall'attualità politica di Rete 4.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 14 luglio 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (14 luglio), cosa vedere: Noos contro Battiti Live

È una prima serata piena di alternative quella di lunedì 14 luglio, con Noos – L’avventura della conoscenza su Rai 1 e Cornetto Battiti Live su Canale 5 pronte a contendersi buona parte del pubblico generalista. Da una parte c’è la divulgazione scientifica elegante e pop di Alberto Angela, che continua a tenere banco con le sue puntate ricche di spunti, ospiti ed esperimenti. Dall’altra, la musica e i colori dell’estate con Ilary Blasi e Alvin, che portano sul palco di Molfetta un’altra serata all’insegna dei tormentoni, tra super ospiti e hit estive. La scorsa settimana non c’è stata storia, con Battiti che ha debuttato al 19,9% relegando Noos a un deludente 13,9% di share. Questa sera, quindi, Angela proverà a ‘vendicarsi’ recuperando terreno contro il concertone di Canale 5. A rendere il tutto ancora più competitivo, c’è anche il nuovo appuntamento su Nove di The Cage – Prendi e scappa, il gioco a metà tra quiz e reality condotto da Amadeus insieme a Giulia Salemi. Si parte prima degli altri, ma l’effetto traino (o disturbo) potrebbe farsi sentire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel frattempo, su Rai 2 prosegue Elsbeth, la serie crime con una protagonista fuori dagli schemi, mentre su Rai 3 torna l’approfondimento con Filorosso, che affronta i temi caldi dell’attualità politica e sociale. Italia 1 resta fedele all’azione e propone nuovi episodi di Chicago P.D., mentre su Rete 4 c’è l’appuntamento del lunedì con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro.

Chi invece preferisce staccare completamente e dedicarsi a un film, ha diverse opzioni tra cui scegliere. Sul canale 20 va in onda Ghost in the Shell, il discusso live action ispirato al celebre manga giapponese. Su TwentySeven si ride con Scuola di polizia 3: Tutto da rifare, una delle commedie più note della saga anni ’80. Su Cine 34 spazio alla comicità italiana con La casa stregata, cult con protagonisti Renato Pozzetto e Gloria Guida. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

Potrebbe interessarti anche