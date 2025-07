Max Working, Angioni crolla davanti a Mariana D’Amico: “Sgridami, mi piace”. E Nicola Torre lo demolisce Nella puntata di ieri (22 luglio) dello show di Max Angioni protagonisti i due agenti di Casa a Prima vista. Applausi sui social: “Geniale”, cosa è successo

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Risate e complimenti, zero critiche e un’opinione diffusa: Max Angioni è uno dei volti freschi con maggior potenziale nella tv italiana. Sul web ne sono certi in molti e lo si capisce dalle tantissime reazioni positive incassate dalla seconda puntata di Max Working, il nuovo show del comico lombardo in onda su Italia 1. Ecco com’è andata.

Max Working, cosa è successo nella seconda puntata (22 luglio)

Max Working – Lavori in corso è il nuovo programma di Max Angioni, un format inedito ideato dal co-conduttore de Le Iene. In ogni puntata, il comico si trasforma in apprendista, cimentandosi con mestieri diversi. L’obiettivo è affrontare colloqui, compiti e valutazioni dei datori di lavoro, con il suo stile ironico e scanzonato, accompagnato da ospiti vip specializzati nel campo in cui si cimenta. Ogni puntata si conclude con Max che commenta le esperienze sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo aver debuttato la scorsa settimana tentando le carriere di manutentore e antiquario, ieri sera – martedì 22 luglio 2025 – Max Angioni si è calato nei panni del maggiordomo presso il Domina Coral Bay, in un hotel extra-lusso a Sharm el-Sheikh, e poi in quelli dell’agente immobiliare. A introdurlo in quest’ultima esperienza è stata Mariana D’Amico, agente immobiliare di successo e volto noto della tv grazie alla sua partecipazione al fortunato format Casa a prima vista.

Max Angioni con Maria D’Amico e Gianluca Torre di Casa a prima vista

È stata lei ad accogliere Max nella sua agenzia per un primo colloquio introduttivo: "Cosa mi sai dire del mercato dei valori di Milano?", "Cosa è il compromesso?", "Che cos’è l’accollo?", "Definisci il vizio occulto", sono state alcune delle domande tecniche rivolte al comico, incapace di rispondere anche perché imbarazzato dal fascino potente della D’Amico: "Sì, arrabbiati, mi piace tanto", le parole di Max.

Quindi quest’ultima l’ha affidato alle cure di Gianluca Torre, altro agente immobiliare famosissimo di Casa a Prima vista, che ha provato a insegnargli le tecniche di vendita di una casa. Com’è andata? Malissimo, ovviamente. Max ha provato a cimentarsi nella creazione di un video di presentazione alla vendita di un mega-attico milanese da un milione di euro, ma il risultato ha convinto poco Torre che alla fine ha sentenziato: "Mi sa che stavolta Mariana D’Amico ha fatto la scelta sbagliata", bocciando senz’appello il suo aspirante collega.

Le reazioni del web dopo la seconda puntata di Max Working

Così come la scorsa settimana, quando diventò virale il siparietto tra Angioni e Adriano Panatta, la puntata di Max Working è diventata uno dei trend topic della serata su X, dove tanti telespettatori hanno applaudito a Angioni per l’originalità e la freschezza del suo show: "Uno dei programmi più divertenti degli ultimi tempi….spero duri nel tempo… grande Max", ha scritto un utente. E ancora: "Solo a me piace #maxworking? Lo trovo geniale demenziale", "Mal di pancia dalle risate!", "Insolito, piacevole. Finalmente".

Ma oltre allo show, il web ha apprezzato particolarmente la crescita di Angioni, ormai considerato uno dei giovani showman più interessanti del nostro panorama televisivo: "Max Angioni sei la mia seratonina", "Comunque è mia opinione che Max Angioni, sta crescendo sempre di più come simpatia e comicità!", "Anche se non funziona l’idea del programma (boss NON in incognito), Max Angioni è veramente bravo e il montaggio tra ciò che succede e il suo commento tiene in piedi il tutto", "Veramente esilarante #MaxAngioni: autoironico, la classica faccia di bronzo. Rappresenta perfettamente il nuovo filone della comicità lombarda".

Potrebbe interessarti anche