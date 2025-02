Stasera in tv (23 febbraio): Fazio fa tremare Ranucci con Sanremo e Vanessa Scalera punta al botto. Perché I programmi migliori in onda domenica 23 febbraio. Su Rai 1 debutta Imma Tataranni 4, Che tempo che fa con Giorgia punta sulle polemiche post Festival.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 23 febbraio 2025.

Stasera in tv (23 febbraio), cosa vedere: Imma Tataranni 4, sfida a tre con Fazio e le Iene

La prima serata di domenica 23 febbraio 2025 offre un’ampia scelta di programmi tra fiction, inchieste, talk show e film, accontentando ogni tipo di spettatore. Su Rai 1 c’è il debutta della quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la serie che ha conquistato il pubblico con le indagini della determinata sostituta procuratrice interpretata da Vanessa Scalera, pronta a prendere il posto di Mina Settembre di Serena Rossi, che sette giorni fa ha chiuso il ciclo della terza stagione. Un appuntamento atteso da chi ama le storie investigative e le ambientazioni suggestive della Basilicata. In alternativa, su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene, il programma di inchiesta e intrattenimento che propone servizi su temi di attualità con il suo stile diretto e provocatorio. La scelta tra i due dipende dalle preferenze personali: chi cerca un racconto di fiction può optare per Rai 1, mentre chi è interessato a un’informazione più pungente può sintonizzarsi su Italia 1. Ma occhio a Che Tempo Che Fa su Nove, perché Fabio Fazio è la più grande minaccia della serata con il suo celebre talk di successo che stasera offrirà la solita sfilata di ospiti illustri, da Giorgia (che parlerà dopo le polemiche post Sanremo) a Roberto Saviano. La settimana scorsa, il talk del Nove ha sfondato il muro del 10% di share staccando nettamente il suo competitor Report (fermo al 7,6%); tutto lascia pensare anche stasera Fazio riuscirà a battere nuovamente Sigfrido Ranucci.

Programmi tv stasera, domenica 23 febbraio

Su Rai 2 prosegue la serie poliziesca N.C.I.S., tra i crime più longevi e apprezzati dal pubblico. Su Rai 3, invece, spazio all’approfondimento con Report, il programma che indaga su questioni di attualità attraverso inchieste dettagliate. Per gli appassionati di soap, su Canale 5 va in onda Tradimento, produzione turca che continua a tenere alta la suspense con le sue storie avvincenti. Su Rete 4 troviamo Zona Bianca, il talk show che affronta i temi più caldi della politica e della società.

Chi preferisce il cinema ha diverse opzioni. Su Iris viene trasmesso Deepwater – Inferno sull’oceano, film che racconta il disastro della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. Su TwentySeven è in programma Le Crociate, mentre su Cine 34 va in onda È per il tuo bene.

Una serata ricca di proposte, tra fiction, inchieste e grandi film, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

