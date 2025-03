Stasera in tv (16 marzo): Imma Tataranni chiude e Fazio dilaga senza Ranucci Tutti i programmi e i film da non perdere stasera, domenica 16 marzo 2025. Dal successo di Imma Tataranni alla sfida tra Che tempo che fa e Zona Bianca.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 16 marzo 2025.

Stasera in tv (16 marzo), cosa vedere: Che Tempo che Fa, Imma Tataranni e Zona Bianca

La serata televisiva del 16 marzo 2025 si preannuncia ricca di proposte interessanti per tutti i gusti. Tra fiction, approfondimenti giornalistici e film di vario genere, il pubblico avrà solo l’imbarazzo della scelta.

Su Rai 1 torna la seguitissima serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera nei panni della determinata magistrata materana. Tra casi da risolvere e una vita privata mai banale, la fiction continua a conquistare il pubblico con il suo mix di giallo e ironia. Sul fronte dell’informazione, Rete 4 propone Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi che affronta i temi caldi dell’attualità con ospiti e approfondimenti. Mentre Imma Tataranni offre una serata di intrattenimento e indagini avvincenti, Zona Bianca punta su dibattiti e inchieste per raccontare la realtà del nostro paese. Ma non dimentichiamoci anche del grande format della serata, ovvero il talk show Che Tempo Che Fa, che torna sul Nove con Fabio Fazio con un parterre di ospiti in grado di calamitare l’attenzione di un vasto pubblico sopratutto grazie all’assenza del rivale Report, fermo dalla scorsa settimana.

Chi preferisce le serie crime può sintonizzarsi su Rai 2, dove andrà in onda un nuovo episodio di N.C.I.S., il celebre procedural che segue le indagini della squadra investigativa della marina americana. Su Rai 3, invece, spazio al giornalismo d’inchiesta con PresaDiretta, il programma di Riccardo Iacona che approfondisce temi di attualità con reportage e testimonianze dirette. Passando a Canale 5, la prima serata è all’insegna della soap opera con Tradimento, mentre su Italia 1 il pubblico ritroverà il team de Le Iene, con i loro servizi di denuncia e interviste irriverenti.

Per gli amanti del cinema, diverse reti offrono titoli interessanti: su Iris va in onda Cattive acque, un film basato su una storia vera che racconta la battaglia di un avvocato contro una multinazionale accusata di inquinamento. Su 20 spazio all’azione con Homefront, mentre su Cine 34 arriva la commedia Il mammone, perfetta per chi vuole passare una serata più leggera. Tra fiction avvincenti, attualità e film, la serata televisiva del 16 marzo avrà sicuramente qualcosa da offrire a ogni telespettatore.

