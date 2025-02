Mina Settembre 3, pubblico in rivolta dopo il finale (definitivo?): “Non può finire così” La nascita del figlio della protagonista sembra chiudere un ciclo per la fiction di successo di Rai 1: la reazione dei fan sul web all’ultima puntata

Serena Rossi saluta. Ieri domenica 16 febbraio 2025, infatti, è calato il sipario su Mina Settembre 3. L’ultima puntata della fiction Rai ha chiuso la terza stagione della serie, che ancora una volta non ha deluso le aspettative dal punto di vista degli ascolti tv. Il toccante finale dell’episodio conclusivo ha emozionato i fan, divisi però tra chi invoca una quarta stagione e chi applaude un ciclo perfetto arrivato al termine. Scopriamo quale è stata la reazione dei social al gran finale di Mina Settembre.

Mina Settembre 3: il successo di Serena Rossi

Ieri domenica 16 febbraio 2025 – come detto – è andata in onda l’ultima puntata di Mina Settembre 3. Gli ultimi due episodi della terza stagione ("La scemità degli uomini" e "La profezia del ciuccio") della fiction Rai con Serena Rossi hanno raccolto 4 milioni e 547mila spettatori su Rai 1, toccando il 25,3% di share e trionfando per la sesta volta consecutiva in prima serata. La serie è stata padrona della domenica degli ascolti tv, volando spesso e volentieri oltre il 25%.

Nell’ultima puntata di Mina Settembre in onda ieri su Rai 1 è arrivato il giorno del matrimonio e del fatidico "sì" tra Mina (Serena Rossi) e Domenico (Giuseppe Zeno), intervallato dall’annuncio importante di Viola (Ludovica Nasti), ufficialmente adottata dalla coppia. Uno sbalzo temporale, infine, ha chiuso l’episodio finale: in ospedale, circondata dall’amore del marito, della figlia, di Zia Rosa e delle più care amiche, infatti, Mina ha dato alla luce un figlio.

La reazione dei social al finale di Mina Settembre: "Vogliamo la quarta stagione"

Il finale della terza stagione di Mina Settembre – come anticipato – ha convinto molti appassionati della fiction targata Rai. "Finale giusto per Mina Settembre, se davvero fosse l’ultima forse meglio così" si legge sui social, dove la sensazione è che l’ultima puntata abbia chiuso un ciclo: "Il finale di Mina Settembre è un ottimo finale. Non strizza l’occhio a soluzioni facili, ma nemmeno crea drammi inutili. Mostra la realtà cruda, ma con speranza e intelligenza", "Ciao Mina, è stato bellissimo trascorrere del tempo insieme. Cast superlativo, Serena è davvero qualcosa di inspiegabile (…) Credo che questo sia più un addio che un arrivederci", "Peccato non aver visto la nascita del figlio ma il loro ciclo si è chiuso, potrebbero fare uno spin off sul consultorio di Palermo con Fiore protagonista, ma solo se non si inventano un triangolo amoroso perché i Fiorellini non devono essere MAI divisi".

Una fetta di pubblico, insomma, ha applaudito il finale della serie e Serena Rossi, ma gran parte dei fan chiede a gran voce una quarta stagione: "Ma davvero non ci sarà la quarta stagione? Ditemi che non è verooo", "Petizione per avere la quarta stagione perché ce la meritiamo e perché io non so come andare avanti", "Ci sarà una quarta stagione no? Che finale è?!", "Vi prego ditemi che ci sarà la quarta stagione io devo vedere Mina partorire", "Devono per forza fare una quarta stagione, vi prego", "Vabbè dai non ci posso credere che non conosceremo mai il bambino/a di Mina, DEVONO PER FORZA FARE UNA QUARTA STAGIONE, VI PREGO"

