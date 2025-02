Imma Tataranni 4: quante puntate sono, quando finisce e anticipazioni Dopo le frecciatine in conferenza stampa, tra l'attrice e l'autrice Mariolina Venezia, stasera 23 febbraio su Rai 1 la fortunata serie riparte: ecco le anticipazioni della prima puntata.

Dopo il duro confronto tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie, Imma Tataranni – Sostituto procuratore è pronta a torna su Rai 1. La fiction, giunta alla quarta stagione, riparte questa sera, domenica 23 febbraio 2025, con la prima delle 4 puntate previste. La protagonista è pronta ad affascinare ancora una volta il suo pubblico, grazie alla sua straordinaria memoria e al forte senso della giustizia che la contraddistingue. Tanti i nuovi casi che si troverà a risolvere, ma soprattutto dovrà fare i conti con la sua vita privata e un matrimonio in forte crisi.

Nella terza stagione, infatti, Imma e suo marito Pietro si erano molto allontanati, lui sempre più vicino a Sara e lei travolta dalla passione per il maresciallo Calogiuri. Ora Tataranni dovrà capire cosa prova veramente per poter rimettere insieme i pezzi della sua vita. Nel cast, anche in questo capitolo, ritroveremo Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito di Imma, Pietro De Ruggeri), Alessio Lapice (nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri) e Barbara Ronchi (che interpreta la cancelliera Diana De Santis); e ancora Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali e Cesare Bocci in quelli del pregiudicato Saverio Romaniello.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4, le anticipazioni della prima puntata (23 febbraio 2025)

I nuovi episodi di questa quarta stagione di Imma Tataranni, al via stasera su Rai 1, alterneranno le indagini sui singoli casi con le vicende umane e familiari della protagonista, una donna professionalmente incorruttibile, di grande umanità e graffiante ironia, ma anche piena di conflitti interni e fragilità. Nella prima puntata, dal titolo ‘Provaci ancora Imma‘, si riprende il filo del racconto proprio a partire dalla crisi del matrimonio di Imma e Pietro che, al di là dell’immutato affetto per la figlia Valentina (Alice Azzariti), sono chiamati a capire cosa provano l’una per l’altro e a decidere se proseguire la loro vita insieme o separarsi. La PM si rifugerà da Diana per affrontare questo momento, mentre la figlia sarà immersa nello studio, per evitare i problemi familiari dei suoi genitori. Ma le tante tensioni e intuizioni, insieme al grande stress accumulato, porteranno Imma ad avere un malore improvviso e la donna finirà in ospedale.

Imma Tataranni 4, quante puntate sono e quando finisce

La quarta stagione della serie tv Imma Tataranni è composta da quattro puntate, trasmesse in prima serata da Rai 1 a partire da oggi, domenica 23 febbraio 2025, e fino a domenica 16 marzo, data del gran finale della stagione. Il calendario di Imma Tataranni 4 sarà così strutturato (salvo cambiamenti della programmazione):

Prima puntata – Domenica 23 febbraio 2025

Seconda puntata – Domenica 2 marzo 2025

Terza puntata – Domenica 9 marzo 2025

Quarta puntata – Domenica 16 marzo 2025

Dove e quando vedere la serie

La quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore parte stasera su Rai 1 con la prima della 4 puntate previste. Per chi lo desidera la serie sarà visibile in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

