Stasera in tv (25 maggio), Luisa Ranieri sfida Enrico Papi e Ranucci pronto a dilagare (grazie a Fazio) I programmi da non perdere stasera, domenica 25 maggio 2025. Enrico Papi rimpiazza Gerry Scotti, proseguono Report su Rai 3 e Lolita Lobosco su Rai 1.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 25 maggio 2025.

Stasera in tv (25 maggio), cosa vedere: Fazio va in ferie e Report punta al colpaccio

Domenica 25 maggio la prima serata in TV si presenta ricca di proposte per tutti i gusti, tra fiction italiane e internazionali, programmi di approfondimento e film che spaziano dal thriller alla commedia romantica. Rai e Mediaset offrono palinsesti decisamente diversi, ma interessanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1 torna l’amata fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con protagonista l’affascinante vicequestore interpretata da Luisa Ranieri. Ambientata in una Bari assolata e piena di vita, la serie unisce il giallo alla commedia, con quel tocco di umanità e ironia che rende Lolita un personaggio amatissimo dal pubblico. I casi da risolvere sono solo una parte della trama, perché ad appassionare sono anche i rapporti tra i personaggi, le dinamiche familiari, e quella sottile malinconia che accompagna ogni episodio. Su Italia 1, invece, viene proposto Sarabanda celebrity. Con Enrico Papi e una sfilata di star:, che prevede un duello tra il team femminile con Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi e Orietta Berti, e quello maschile, con Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical..E se da un lato Lolita Lobosco coinvolge lo spettatore con indagini sempre più complesse e dialoghi brillanti, Sarabanda celebrity gioca sul piacere della musica e dell’intrattenimento leggero.

Su Rai 2 continua la storica serie americana N.C.I.S., che ormai da anni racconta le indagini di un gruppo di agenti specializzati nei crimini che coinvolgono la Marina militare statunitense. Per chi ama l’azione e le dinamiche di squadra consolidate, è sempre una certezza. Su Rai 3, invece, spazio all’informazione con Report, che anche stavolta promette di approfondire temi caldi con inchieste ben costruite e uno sguardo critico sui fatti della settimana. Da questa settimana, Sigfrido Ranucci perderà il confronto diretto con il suo ‘competitor’ principale, ovvero Fabio Fazio. Il talk Che tempo che fa infatti è andato in ferie e oggi (e nelle prossime domeniche) Nove trasmetterà la versione best of del programma con il replay delle interviste migliori andate in onda nel corso dell’edizione appena conclusa. L’assenza di CTCF in diretta potrebbe permettere a Report di alzare i suoi indici d’ascolto dopo il non eccezionale 6.1% di share rimediato la scorsa settimana.

Canale 5, invece, fa debuttare la nuova dizi turca La notte nel cuore, una storia intensa che si muove tra emozioni forti, relazioni complesse e drammi familiari. È il tipo di racconto che punta dritto allo stomaco, perfetto per chi ama le narrazioni classiche delle soap turche. Su Rete 4, come di consueto, va in onda Zona Bianca, il talk che affronta temi d’attualità politica e sociale con ospiti in studio e dibattiti spesso accesi.

Chi invece ha voglia di un film, può trovare alternative interessanti anche fuori dai grandi canali. Su Iris c’è Argo, il film diretto e interpretato da Ben Affleck che racconta un’operazione segreta della CIA durante la crisi degli ostaggi in Iran. Sul canale 20 va in onda The Next Three Days, con Russell Crowe nei panni di un uomo pronto a tutto pur di far evadere la moglie, accusata ingiustamente di omicidio. Un thriller ad alta tensione. E su La 5 c’è Un amore improvviso, una di quelle commedie romantiche capaci di scaldare il cuore, ideali per chi vuole semplicemente lasciarsi andare a una storia dolce e coinvolgente. Insomma, la serata di domenica promette di accontentare un po’ tutti.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche