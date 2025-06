Stasera in tv (15 giugno): Enrico Papi sparisce e Ranucci spinge Report verso un record storico. Perché I programmi tv da vedere oggi (domenica 15 giugno). Su Rai 1 continua Màkari, Sarabanda rimpiazzato su Italia 1 da PSG-Atletico Madrid e Report punta al botto.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 15 giugno 2025.

Stasera in tv (15 giugno), cosa vedere: Little Big Italy, Màkari e Report

Domenica 15 giugno il prime time televisivo si presenta variegato e pensato per accontentare pubblici molto diversi, tra serie poliziesche, thriller, inchieste, calcio internazionale e talk. Su Rai 1 ad esempio torna Le indagini di Makari, che continua a raccontare le vicende del giornalista-detective Saverio Lamanna tra le bellezze e i misteri della Sicilia. Una fiction ormai familiare al pubblico, che mescola paesaggi mozzafiato, ironia e giallo. Decisamente diverso il clima su Rai 2, dove va in onda La Casa dei Misteri, una miniserie che promette colpi di scena e tensione. Su Rai 3 invece spazio all’informazione con Report, appuntamento fisso per chi cerca inchieste solide e approfondimenti giornalistici diretti da Sigfrido Ranucci. E proprio Report, reduce dal botto della scorsa settimana (10,4% di share) potrebbe essere la sorpresa della serata, visto che una serie di avversari non irresistibili potrebbe spingere il programma di Rai 3 verso punte di share record.

Italia 1 si discosta completamente da questi registri, proponendo il grande calcio con PSG – Atlético Madrid, trasmesso in diretta dallo stadio Rose Bowl di Pasadena. Su Canale 5 continua la soap turca La notte nel cuore, con le sue dinamiche familiari e sentimentali sempre pronte a sorprendere. Su Rete 4, invece, torna Zona Bianca, il talk che alterna politica, cronaca e temi sociali con toni spesso accesi e dibattiti serrati. Ma non dimentichiamoci di Little Big Italy, su Nove: il viaggio culinario e competitivo condotto da Francesco Panella è diventato un rito per tanti spettatori che amano i misteri della cucina italiana all’estero.

Chi cerca un film può scegliere tra Seberg – Nel mirino con la straordinaria Kristen Stewart su Iris, Twister su 20 o Kiss the Chef su La 5. Tre proposte molto diverse, tra biopic, azione e commedia romantica. Quindi la serata del 15 giugno offre una TV generalista che si fa in quattro: tra chi vuole rilassarsi con una fiction, chi preferisce un’inchiesta, chi ama il calcio e chi si affida alla cucina. Impossibile non trovare qualcosa di proprio gusto.

