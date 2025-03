Stasera in tv (2 marzo): De Martino cambia canale e Fazio può sfondare contro Ranucci e Scalera Tutti i programmi e i film da non perdere stasera (domenica 2 marzo 2025). Da Imma Tataranni alla sfida tra Che tempo che fa, Report e Le Iene

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 2 marzo 2025.

Stasera in tv (2 marzo), cosa vedere: Fabio Fazio (con De Martino) sfida Imma Tataranni

La serata televisiva del 2 marzo 2025 propone un palinsesto ricco di programmi per tutti i gusti. Sulla copertina della serata televisiva c’è senz’altro Imma Tataranni, l’amata fiction con Vanessa Scalera che continua ad appassionare con le vicende della determinata sostituta procuratrice. Il debutto della scorsa settimana è andato più che bene, con uno share del 24,10% (4.186.000 spettatori) e tutto lascia pensare che anche stasera la serie della prima rete vincerà a mani basse la serata televisiva. Canale 5 invece, propone la soap opera Tradimento, una storia di intrighi e passioni che tiene incollati gli spettatori con colpi di scena e drammi familiari. Su Rai 3 va in onda Report di Sigfrido Ranucci, il celebre programma di inchiesta giornalistica che da anni porta alla luce storie di interesse pubblico con approfondimenti dettagliati e reportage esclusivi. Ma non dimentichiamoci di quella che potrebbe essere la sorpresa della serata, ovvero il talk show Che Tempo Che Fa, che torna sul Nove con un parterre di ospiti in grado di calamitare l’attenzione di un vasto pubblico. Stasera, infatti, Fazio farà le cose in grande e presenterà al suo pubblico due ospiti attesissimi: Stefano De Martino, il personaggio del momento in campo televisivo, e il vincitore di Sanremo Olly. Con una coppia del genere, è lecito immaginare un nuovo boom del talk del Nove che potrebbe tornare ampiamente sopra il 10% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Programmi tv stasera, domenica 2 marzo

Dall’altra parte, su Rete 4, l’appuntamento è con Zona Bianca, il talk show con Giuseppe Brindisi che affronta temi di attualità con dibattiti accesi e ospiti pronti a confrontarsi su questioni politiche e sociali. Rai 2 punta sull’azione e l’investigazione con un nuovo episodio della serie N.C.I.S., che da anni appassiona gli amanti del genere crime. Italia 1, invece, offre una serata all’insegna dell’informazione e dell’intrattenimento con Le Iene, il programma sotto la guida di Veronica Gentili e Max Angioni che alterna servizi di denuncia a momenti di leggerezza e satira. Per chi preferisce il cinema, la programmazione dei canali tematici offre diverse proposte interessanti. Su Iris va in onda Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, un film d’avventura ispirato alla storia vera che ha dato vita al celebre romanzo di Herman Melville. Sul canale 20 spazio all’azione con Transporter 3, terzo capitolo della saga con Jason Statham, mentre Cine 34 propone la commedia italiana Il grande giorno, con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. Un’offerta variegata che permette a ogni spettatore di trovare il programma ideale per la propria serata davanti alla TV.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche