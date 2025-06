Sarabanda Celebrity non va in onda stasera 15 giugno: i motivi dello stop Stasera – domenica 15 giugno 2025 – Italia 1 cancella la quarta puntata di Sarabanda Celebrity per lasciare spazio a PSG-Atletico Madrid. Quando torna in onda Papi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Salta la quarta puntata di Sarabanda Celibrity. Il quiz show musicale timonato da Enrico Papi non andrà in onda stasera – domenica 15 giugno 2025 – nel prime time di Italia 1. Si tratta di un’assenza preventivata e dovuta al debutto nel palinsesto del sesto canale del Mondiale per club di calcio, un’esclusiva Mediaset che terrà banco sulle reti del ‘Biscione’ per oltre un mese, fino al prossimo 13 luglio.

Sarabanda Celebrity, salta la puntata di stasera (15 giugno): PSG-Atletico Madrid su Italia 1

Al posto della quarta puntata di Sarabanda Celebrity, Italia 1 oggi trasmetterà il match di calcio Paris Saint Germain – Atletico Madrid. Alle ore 21 inizierà il collegamento in diretta dal Rose Bowl di Pasadena, dove i neo campioni d’Europa guidati da Luis Enrique sfideranno i ‘Colchoneros’ di mister Diego Simeone. Il match è valido per la fase a gruppi del Mondiale per Club – chiamato ufficialmente FIFA Club World Cup – il torneo che vede ai nastri di partenza 32 squadre più forti del mondo, impegnate in una serie di match quasi quotidiani per quattro settimane di pure emozioni calcistiche. Tra le società impegnate nella manifestazione (organizzata negli Stati Uniti d’America), anche i grandi colossi del calcio europeo come Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid e le italiane Juventus e Inter.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando torna in onda Sarabanda Celebrity di Enrico Papi

Enrico Papi, dunque, stasera 15 giugno lascerà spazio al calcio, interrompendo momentaneamente un ciclo di puntate finora accompagnato da ottimi risultati di share. La prima stagione di Sarabanda Celebrity sta superando le aspettative con ascolti sopra la media di Italia 1. La versione vip dello show musicale ha raccolto l’8,3% di share al debutto del 25 maggio, seguito dall’8,1% (1 giugno) e dal 6,2% della terza puntata (8 giugno). Numeri positivi che stanno permettendo a Enrico Papi di riscattare i flop rimediati nelle sue precedenti scorribande televisive, come TILT – Tieni il tempo e Bigshow, entrambi transitati sulle reti Mediaset senza troppa fortuna.

Per rivedere Sarabanda Celebrity in tv bisognerà attendere domenica prossima. E la quarta puntata rischia di essere un successo ancora superiore di quelle precedenti. Il 22 maggio, infatti, Italia 1 ospiterà nel pomeriggio il match Juventus-Wydad Casablanca (ore 18), valido per la seconda giornata del Mondiale per club (i bianconeri debutteranno nel torneo il 19 giugno con l’Al Ain, in diretta tv su Italia 1). Papi quindi partirà in prima serata col ‘traino’ di una partita che sarà seguitissima: questo potrebbe dare un ‘boost’ ulteriore al suo programma.

Potrebbe interessarti anche