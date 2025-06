Stasera in tv (1 giugno): Enrico Papi spaventa Ranucci, Elisabetta Gregoraci cambia giorno per salvarsi I programmi da vedere domenica 1 giugno. Su Rai 1 c'è il ritorno di Màkari che si scontra con le indagini di Zona Bianca e lo speciale di Sarabanda pieno di Vip.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 1 giugno 2025.

Stasera in tv (1 giugno), cosa vedere: Sarabanda Celebrity, Màkari e Report

La prima serata di domenica 1° giugno 2025 si presenta con un mix di proposte per tutti i gusti, tra fiction, intrattenimento, approfondimento e grandi film. Rai 1 continua sulla strada delle fiction in replica e, dopo Lolita Lobosco, fa scattare il replay della terza stagione di Makari, l’amatissima fiction ambientata in Sicilia con Claudio Gioè nei panni del giornalista-detective Saverio Lamanna, alle prese con misteri e crimini da risolvere. Un racconto che mescola giallo e ironia. Mediaset risponde con la seconda puntata di Sarabanda Celebrity, un tuffo nella musica e nella leggerezza con Enrico Papi al timone di una sfida tra personaggi famosi che si mettono in gioco cercando di indovinare canzoni, titoli e interpreti. La versione vip dello storico show musicale di Italia 1 è partita domenica scorsa strappando un ottimo 8,3% di share e stasera punta a confermarsi grazie a una promettente ‘infornata’ di ospiti vip tra La seconda puntata vedrà un appassionante confronto tra la squadra tutta al femminile, composta da Anna Tatangelo e Pierdavide Carone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto su Rai 2 c’è un trasloco inaspettato. Stasera in tv, infatti, la domenica sera ospiterà Audiscion, lo show comico con Elisabetta Gregoraci che cambia giorno di messa in onda (abbandonando lo slot del lunedì) per cercare il rilancio dopo gli ascolti pessimi delle prime puntate. Su Rai 3, come sempre, spazio al giornalismo d’inchiesta con Report di Sigfrido Ranucci, che punta a sfondare la doppia cifra di share con nuove inchieste scottanti (tra cui un servizio sui guai finanziari dell’Inter). Canale 5, invece, continua a proporre la fiction turca La notte nel cuore, che mescola passioni e conflitti familiari. Rete 4, invece, propone l’approfondimento di Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, tra attualità e politica. Sul Nove spariscono le repliche di Fabio Fazio (l’ultimo best of è andato in onda la scorsa settimana) per lasciar spazio a Little Big Italy di Francesco Panella, mentre La7 propone il solito appuntamento con In altre parole di Massimo Gramellini.

Chi ha voglia di cinema trova alternative interessanti: su Iris va in onda il western Il cavaliere pallido con Clint Eastwood, su 20 c’è l’action sci-fi Edge of Tomorrow con Tom Cruise ed Emily Blunt, mentre La 5 propone il romantico I circuiti dell’amore. Un ventaglio di opzioni ampio, tra adrenalina, sentimenti e grandi classici. Insomma, una domenica sera che lascia spazio alle preferenze di tutti.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche