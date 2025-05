Stasera in tv (11 maggio): Luisa Ranieri mattatrice su Rai 1 e riparte la scontro tra Fazio e Ranucci I programmi da non perdere stasera, domenica 11 maggio 2025. Gerry Scotti rimpiazza Ilary Blasi, torna Report e parte Lolita Lobosco 3 su Rai 1

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 11 maggio 2025.

Stasera in tv (11 maggio), cosa vedere: torna la sfida tra Report e Che tempo che fa

Domenica 11 maggio 2025 il prime time in TV offre davvero un mix interessante di programmi, adatti un po’ a tutti i gusti, con qualche sfida curiosa. Su Canale 5 ad esempio torna Guinness – Lo show dei record, l’appuntamento che mescola spettacolo, imprese straordinarie e atmosfere internazionali. Gerry Scotti accompagna il pubblico alla scoperta di sfide molto varie, mentre i giudici ufficiali del Guinness World Records si occupano di certificare ogni tentativo, tra un’esibizione assurda e l’altra. Il programma è reduce dalla cancellazione dello scorso giovedì (causata dall’elezione del nuovo Papa) e da stasera tornerà nello slot del prime time domenicale lasciato libero da The Couple di Ilary Blasi, sospeso da Mediaset prima della finale a causa degli ascolti molto deludenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi invece cerca approfondimento e inchieste, può sintonizzarsi su Rai 3 con Report, il programma di Sigfrido Ranucci che stasera torna in onda dopo la lunga sosta invernale. Si riproporrà quindi la sfida tra Sigfrido Ranucci e Fabio Fazio che ha caratterizzato tutta la stagione invernale. Che tempo che fa, infatti, sarà in onda anche oggi sul Nove con una nuova puntata ricca di super ospiti, approfondimenti e risate con il Tavolo finale. Completamente diversa, invece, la proposta di Rai 2, che nella stessa fascia oraria punta tutto sullo sport di altissimo livello. In diretta dagli storici campi del Foro Italico di Roma, infatti, vanno in onda gli Internazionali BNL d’Italia, uno degli appuntamenti più importanti dell’intero circuito tennistico. Con i grandi nomi in campo e il pubblico italiano tutto per Jannik Sinner (che tornerà in campo domani).

Programmi tv stasera, domenica 11 maggio: Luisa Ranieri vs Le Iene

Il resto della prima serata è altrettanto ricco. Su Rai 1 torna Le indagini di Lolita Lobosco, la serie ambientata a Bari con Luisa Ranieri nei panni della vicequestore più glamour della TV. La puntata trasmessa sarà la prima della terza stagione (in replica). Su Italia 1 spazio invece a Le Iene: Presentano Inside, uno spin-off delle Iene che si concentra su storie singole, raccontate in modo più approfondito rispetto al classico formato del programma. Rete 4 resta invece fedele alla sua linea informativa con Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Dibattiti, ospiti politici e temi d’attualità, in una formula che ormai è ben rodata.

Chi preferisce staccare completamente la spina e guardare un film, ha comunque diverse opzioni. Su Iris va in onda Il ponte delle spie, il film diretto da Steven Spielberg con Tom Hanks, che racconta una storia di spionaggio ambientata durante la Guerra Fredda. Se si cerca qualcosa di più d’azione, su 20 c’è Paradise City, con Bruce Willis e John Travolta, un film che porta vendetta e sparatorie sullo sfondo delle Hawaii. E per chi ama la commedia italiana, su Cine 34 torna Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, il secondo capitolo della storia con Cortellesi e Albanese, due mondi lontani che si incontrano e scontrano con ironia. Insomma, tra sport, fiction, show da record, inchieste e film, la domenica sera in TV offre un menù ricco e variegato.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche