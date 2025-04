Stasera in tv (24 aprile), Francesca Chillemi si scontra contro Belen: ecco perché non c'è pace per loro Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco le migliori proposte della prima serata di oggi: da Only Fun a Che dio ci aiuti, passando per Dritto e Rovescio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Fonte: Raiplay, Mediaset Infinity, Raiplay

CONDIVIDI

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 24 aprile 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, reality, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (24 aprile), cosa vedere: Only Fun contro Che Dio ci aiuti

Giovedì 24 aprile 2025 si preannuncia una serata televisiva davvero piena di cose interessanti e, diciamocelo, anche di sfide belle toste tra i vari canali. Su Nove torna Only Fun, il programma comico condotto da Belén Rodriguez, che proverà a ritagliarsi un suo spazio tra i big della serata, sfidando grandi programmi di Rai 1 come Affari Tuoi e Che Dio ci aiuti. Una scommessa coraggiosa dal lato di Belén, che punta su risate semplici e leggerezza, mentre gli altri canali si muovono su grandi classici con le loro proposte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1, come dicevamo, troviamo Che Dio ci aiuti, la fiction che ormai è diventata una certezza: emozioni, sorrisi, e quel modo tutto italiano di raccontare la vita con ironia e cuore, grazie all’aiuto di grandi volti come Francesca Chillemi. Rai 2 invece punta sull’intramontabile Blue Bloods, la serie che ci porta dentro una famiglia di poliziotti newyorkesi, guidati dall’inossidabile Tom Selleck. E se avete voglia di qualcosa di più intenso, su Rai 3 c’è Liliana, un documentario dedicato a Liliana Segre, che promette di toccare le corde più profonde. Passando a Mediaset, su Canale 5 è serata di risate amare con Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, una commedia intelligente, che fa ridere ma anche pensare, grazie a una coppia di protagonisti, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che insieme funzionano alla grande. Se invece siete più tipi da adrenalina sportiva, su Italia 1 c’è Bologna – Empoli, partita di Serie A che promette scintille. Rete 4, come ogni giovedì, si affida invece al talk Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio che non le manda certo a dire e tiene acceso il dibattito sull’attualità.

E poi, se avete voglia di un bel film, il menù è ricchissimo: su Iris c’è Reazione a catena, un thriller teso come una corda di violino; su 20 potete scatenarvi con l’azione pura di Mad Max: Fury Road; mentre su La 5 si torna un po’ adolescenti con 17 Again – Ritorno al liceo, la commedia con Zac Efron che è sempre un piacere rivedere.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche