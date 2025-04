Stasera in tv (3 aprile): Che Dio Ci aiuti e Papa Francesco, la sfida inattesa. E Belen imbarazza (ancora) la Rai Cosa vedere stasera in tv? Le migliori proposte del prime time di oggi: Che Dio ci aiuti su Rai 1, e Papa Francesco in diretto confronto con Only Fun.

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 3 aprile 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (3 aprile), cosa vedere: Splendida Cornice contro Only Fun e Francesco il papa della gente

La serata televisiva di giovedì 3 aprile 2025 propone un palinsesto ricco e variegato, con offerte adatte a tutti i gusti. A contendersi l’attenzione del pubblico su Rai 1 e Canale 5 ci sono due produzioni di grande impatto. Su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti, la fiction amatissima dal pubblico che mescola dramma e leggerezza con le vicende di Suor Angela e delle sue consorelle. La settimana scorsa, la serie tv con Francesca Chillemi ha vinto a mani basse la serata televisiva con il 21,2% di share, confermando l’ottimo trend con cui è partita questa ottava stagione. Su Canale 5, invece, c’è un cambio di programma dell’ultimo minuto. Inizialmente, infatti, era in programma Annalisa: Tutti in Arena, la replica del concerto evento della cantante all’Arena di Verona, rimpiazzato invece dalla serie Francesco, il papa della gente, il racconto biografico che ripercorre la vita di Papa Francesco prima e dopo l’elezione al soglio pontificio.

Proseguendo con gli altri canali, su Rai 2 troviamo un episodio della longeva serie poliziesca Blue Bloods, che segue le vicende della famiglia Reagan e il loro impegno nella lotta contro il crimine. Rai 3, invece, offre una serata di approfondimento culturale con il talk show Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari, che unisce attualità, arte e intrattenimento con ospiti d’eccezione: le star della puntata di oggi saranno tra gli altri Dargen D’Amico, Manuel Agnelli e Greta Scarano. Ma attenzione a Only Fun, il "Comico show" condotto da Belén Rodríguez e i PanPers, che promette di farci divertire come non mai e che nelle ultime settimana vola su indici d’ascolti molto alti, superando puntualmente Rai 2.

Passando alle reti Mediaset, Italia 1 propone il film Dune, l’epica pellicola di fantascienza tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert. Su Rete 4, invece, il dibattito si accende con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, che affronta temi di attualità e politica con ospiti e reportage.

Per gli appassionati di cinema, la prima serata offre anche altre interessanti proposte. Su Iris va in onda il thriller Hostage, con Bruce Willis nei panni di un ex negoziatore alle prese con una pericolosa presa di ostaggi. Sul canale 20 si può seguire Romeo deve morire, un film d’azione con Jet Li e Aaliyah, mentre su La 5 si punta al romanticismo con Amori in corsa, una commedia sentimentale con Mandy Moore e Matthew Goode. Qualunque sia il genere preferito, la serata del 3 aprile offre una vasta scelta per gli spettatori pronti a rilassarsi davanti alla TV.

