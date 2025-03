Ascolti tv ieri (20 marzo): domina Italia-Germania, ma Geppi Cucciari e Belén sono certezze La partita della Nazionale oltre i 6 milioni di spettatori, Only Fun e Splendida Cornice si confermano, Del Debbio-Formigli in stallo: tutti i dati Auditel

Giovedì di calcio internazionale negli ascolti tv. Ieri giovedì 20 marzo 2025, infatti, la sfida di UEFA Nations League – Italia-Germania ha trionfato in prima serata, dominando con il 31% di share. su Canale 5 Titanic si è fermato al 10,36% di share. Bene ancora Belén Rodríguez al timone di Only Fun (4,2% di hsare) e Geppi Cucciari alla guida di Splendida Cornice (6% di share) di Geppi Cucciari, così come Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio arrivato al 6,9% di share. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Italia-Germania e Titanic

Ieri giovedì 20 marzo 2025 la prima serata degli ascolti è stata dominata dal calcio internazionale. La partita di UEFA Nations League – Italia-Germania ha infatti radunato su Rai 1 ben 6 milioni e 54mila spettatori. La sconfitta degli Azzurri di Luciano Spalletti a San Siro ha così toccato il 31% di share. Su Canale 5, invece, il cult del 1997 firmato da James Cameron Titanic con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet non è andato oltre il 10,36% di share, fermandosi a 1 milioni e 286mila spettatori.

Bene Geppi Cucciari, saldamente al 6% di share al timone di Splendida Cornice. L’appuntamento in prima serata su Rai 3 di ieri ha totalizzato un a.m. di un milione e 13mila spettatori.

Su Rai 2 il film Masquerade – Ladri d’amore ha ottenuto il 3,46% di share con 584mila spettatori, mentre su Italia 1 il film con Chris Pratt Jurassic World – Il regno distrutto ha appassionato 902mila spettatori, pari al 5,3% di share.

Nella sfida a distanza tra i talk show del giovedì Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio ha registrato il 6,9% di share grazie a 970mila spettatori su Rete 4. Stabile anche Piazzapulita di Corrado Formigli, ieri al 6,43% di share con 871mila spettatori su La7.

Su Tv8, infine, il film con Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton Tutte contro lui ha conquistato 344mila spettatori, pari all’1,9% di share. Altro ottimo risultato (nonostante il lieve calo) per Belén Rodríguez alla guida di Only Fun – Comico Show su Nove, ancora una volta meglio di Rai 2 grazie al 3,75% di share registrato ieri con 672mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time e preserale

In un access prime time "orfano" di Stefano De Martino e Affari Tuoi, su Canale 5 Striscia la Notizia non è riuscito a reggere l’impatto della Nazionale in prima serata ed è crollato al 12% di share con 2 milioni e 692mila spettatori. Nella fascia preserale, invece, arriva subito la risposta di Marco Liorni ai timidi segnali di ripresa di Paolo Bonolis e Avanti un altro! (tornati sotto la soglia del 20%): la puntata di ieri de L’Eredità (con la mega vincita del campione Gabriele) ha toccato un 28% di share da sogno coinvolgendo ben 4 milioni e 828mila spettatori.

