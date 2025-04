Stasera in tv (17 aprile): Geppi Cucciari non c’è più e Belen sfida i colossi Rai e Mediaset Cosa vedere stasera in tv? Le migliori proposte del prime time di oggi: Che Dio ci aiuti su Rai 1 e del Debbio su Rete 4, contro Only Fun di Belen.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 17 aprile 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (17 aprile), cosa vedere: Only Fun di Belen sfida Dritto e rovescio e Che dio ci aiuti

La prima serata di giovedì 17 aprile 2025 si preannuncia ricca di proposte, e a sorprendere è soprattutto Nove, che punta ancora una volta su Only Fun, lo show condotto da Belen Rodriguez. Un programma che mescola intrattenimento, comicità e prove assurde, che nel corso delle settimane è diventato una certezza del giovedì sera conquistando ascolti tv di tutto rispetto e candidandosi al titolo di sorpresa della stragione televisiva. Belen stasera sfiderà ancora veri colossi della tv come Che Dio ci aiuti su Rai 1 e il cult con Paola Cortellesi Come un gatto in tangenziale su Canale 5. Una sfida non da poco, considerando la forza dei due titoli concorrenti. Che Dio ci aiuti, lo conosciamo bene, è la fiction amatissima dal pubblico, che continua a raccontare con leggerezza e profondità le storie delle suore e dei giovani ospiti di un centro religioso. Una serie che va avanti da tanti anni e non stanca mai. la commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese racconta invece dell’incontro-scontro tra due mondi opposti. Con lo stile ironico dei due attori, e pieno di battute memorabili.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proseguendo con gli altri canali invece, Rai 2 punta sulla serie poliziesca Blue Bloods, con nuovi episodi che seguono le vicende della famiglia Reagan, divisa tra giustizia e conflitti personali. Un appuntamento fisso per gli amanti del genere crime. Cambio tutto invece su Rai 3, che dice addio allo show Splendida Cornice di Geppi Cucciari, che la scorsa settimana ha chiuso i battenti al termine di una stagione seguitissima. Al suo posto la terza rete propone il film L’ombra del giorno, un intenso racconto ambientato nell’Italia fascista, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Una storia d’amore e resistenza che non lascia indifferenti. Italia 1 propone invece l’action movie The King’s Man – Le origini, un prequel della celebre saga Kingsman, ricco di adrenalina, spionaggio e colpi di scena. Perfetto per chi ha voglia di azione e spettacolo puro. Rete 4 non rinuncia all’attualità e all’approfondimento con Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio che affronta i temi più caldi della politica e della cronaca.

Per chi cerca invece una serata cinematografica alternativa, ci sono diverse proposte interessanti: su Iris va in onda Daylight – Trappola nel tunnel, un thriller ad alta tensione con Sylvester Stallone; sul canale 20 spazio all’avventura con La mummia – Il ritorno, mentre su La 5 si respira un po’ di romanticismo con Flipped – Il primo amore non si scorda mai. Insomma, il 17 aprile è una serata per tutti i gusti.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche