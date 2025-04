Stasera in tv (2 aprile), Gerry Scotti rimpiazzato e Federica Sciarelli ci riprova dopo il boom I programmi da vedere oggi, mercoledì 2 aprile, in prima serata: piccoli cambiamenti nei palinsesti, la Coppa Italia rilancia la sfida Sciarelli-Giordano.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 2 aprile 2025. Ecco i principali programmi da non perdere.

Stasera in tv (2 aprile), cosa vedere: Mare Fuori su Rai 2 e Fuori dal coro su Rete 4

La sera del 2 aprile 2025 offre una varietà di programmi televisivi per tutti i gusti. Su Rai 1, invece, la serata parte con il sempre amatissimo Affari tuoi di Stefano De Martino, seguito dal film Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, che racconta il legame speciale e significativo tra il Pontefice e una guida di montagna. Su Rai 3, spazio alla cronaca con ‘Chi l’ha visto?’, che da anni si occupa di persone scomparse e misteri irrisolti. Reduce dall’incredibile successo della scorsa puntata (11,3%), il programma di Federica Sciarelli anche stavolta si candida ad essere la rivelazione della serata e a volare ampiamente sopra la doppia cifra di share.

Su Canale 5, invece, non ci sarà il solita appuntamento del mercoledì con Gerry Scotti e il suo Show dei Record (spostato alla domenica), ma ci sarà una grande serata per gli appassionati di calcio con il derby della Madonnina Milan – Inter, gara d’andara delle semifinali di Coppa Italia. Su Italia 1, invece, va in onda Il richiamo della foresta, un programma che promette avventura e natura selvaggia.

Su Rai 2 va in onda la serie Mare fuori, una produzione che negli anni ha saputo conquistare il pubblico con le sue storie ambientate nell’Istituto Penale Minorile di Napoli. In contemporanea, su Rete 4 viene trasmesso il programma di attualità e approfondimento Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano. Due proposte molto diverse tra loro: da un lato il dramma giovanile e le dinamiche della criminalità minorile, dall’altro il giornalismo d’inchiesta con un taglio spesso provocatorio e fuori dagli schemi.

Infine, tra i film in onda sugli altri canali, segnaliamo Il monaco su 20, Forrest Gump su Iris, un classico intramontabile con Tom Hanks, e Il vigile su Cine 34, una commedia italiana che non passa mai di moda.

