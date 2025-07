Giorno dell'Indipendenza: perché Forrest Gump è il film perfetto da vedere il 4 luglio Forrest Gump, capolavoro con Tom Hanks, è il film perfetto da vedere il 4 luglio, giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti: ecco perché

Se c’è un film che incarna lo spirito e le contraddizioni dell’America, capace di commuovere, far riflettere e divertire con la stessa intensità, quello è sicuramente Forrest Gump. Parliamo del capolavoro del 1994 diretto da Robert Zemeckis, e interpretato da un indimenticabile Tom Hanks. Un film che ha conquistato ben sei premi Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore, diventato non solo un cult, ma anche un prodotto ideale per celebrare il 4 luglio, il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti.

Di cosa parla Forrest Gump

Il film racconta la storia di un uomo semplice e dal cuore puro: lui è, appunto, Forrest Gump (Tom Hanks), che, pur avendo uno sviluppo cognitivo inferiore alla media, vive una vita incredibilmente ricca e significativa. Seduto su una panchina in attesa dell’autobus, Forrest racconta la sua vita a chiunque voglia ascoltarlo, e il pubblico viene così trasportato in un viaggio epico che attraversa decenni di storia americana. Un racconto che lascia chi lo ascolta sbigottito e incredulo.

Attraverso il racconto del protagonista, viviamo infatti momenti cruciali del XX secolo. Lo vediamo incontrare presidenti americani, combattere nella guerra del Vietnam, diventare un campione di ping-pong o addirittura lanciare una redditizia attività di pesca di gamberi con un socio che diventerà suo grande amico. Potremmo definire la pellicola una lezione di storia americana in breve: attraversiamo, infatti, la Guerra del Vietnam, il movimento hippy, vari scandali politici e cambiamenti sociali. Forrest è così un testimone (e spesso un involontario protagonista) dei momenti più significativi del paese.

Perché Forrest Gump è un film perfetto per il 4 luglio e dove vederlo in streaming

Forrest Gump è dunque un film perfetto da vedere il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. Celebra, infatti, l’identità e il sogno americano, attraverso una vita straordinariamente ricca di avvenimenti. L’America, d’altronde, ha affrontato periodi di grande turbolenza e divisione. Forrest Gump, con la sua capacità di superare le difficoltà (fisiche, mentali e sociali) e di rialzarsi sempre, rappresenta perfettamente il concetto di resilienza ben noto al Paese.

Il film è disponibile per la visione sulle piattaforme streaming Prime Video, Apple TV+ e Paramount+, previo abbonamento.

