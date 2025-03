Stefano De Martino senza freni a Roma, arriva la segnalazione di un testimone: "Sempre davanti a me" Dopo una lunga settimana di lavoro, il conduttore di Affari Tuoi si diverte tra balli e canti al live di un noto rapper napoletano, e viene avvistato da una fan.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Una serata di puro divertimento per Stefano De Martino, che ha deciso di mettere da parte per qualche ora il ruolo di impeccabile conduttore televisivo per scatenarsi tra le note di Geolier. Il conduttore campano, noto per il suo amore verso la musica e le sue radici, ha partecipato al concerto del rapper napoletano che si è tenuto a Roma, al Palazzo dello Sport. L’evento ha visto tra il pubblico un De Martino completamente immerso nella musica, tanto da attirare l’attenzione dei fan presenti.

Stefano De Martino super fan tra il pubblico di Geolier

Stefano De Martino non è nuovo a momenti di svago in pubblico, ma questa volta è stato immortalato da una testimone d’eccezione: una ragazza di nome Denise, che sui social ha raccontato di aver avuto il conduttore proprio davanti per tutta la durata del concerto. "Certo che Stefano De Martino che sta per tutto il concerto davanti a me… Non so se me lo spiego", ha scritto la giovane nei suoi post, corredati da video che mostrano l’ex ballerino scatenato sulle note di Geolier.

Il conduttore di Affari Tuoi non si è limitato ad assistere passivamente allo spettacolo, ma ha cantato e ballato con entusiasmo insieme a un gruppo di amici. Un atteggiamento che conferma ancora una volta la sua passione per la musica e il forte legame con la cultura partenopea.

Il gesto inaspettato di De Martino post concerto

A sorprendere tutti è stato un gesto inaspettato di Stefano De Martino: invece di infastidirsi per essere stato ripreso e pubblicato sui social, ha deciso di condividere a sua volta una delle clip che lo ritraevano tra il pubblico. Un gesto che non ha fatto altro che aumentare la simpatia nei confronti del conduttore, mostrando ancora una volta il suo lato più genuino e alla mano.

Le altre incursioni di Stefano De Martino

Questa non è la prima occasione in cui Stefano De Martino viene pizzicato in momenti di puro divertimento. Qualche settimana fa, il conduttore era stato visto all’uscita di un locale, dove pare avesse alzato un po’ il gomito. Nonostante la situazione, si era fermato a chiacchierare e a fare foto con i fan, dimostrando la sua solita disponibilità.

Al di là di questi episodi di svago, resta il fatto che De Martino continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana. Con Affari Tuoi sta raccogliendo successi su successi, confermandosi un punto di riferimento per il pubblico di Rai 1. Un golden boy della TV che, tra conduzione e divertimento, sa sempre come far parlare di sé.

