Ore 14 Sera, i social non fanno sconti a Milo Infante: "Non è da guardare" Mentre lo share premia il talk in prima serata, i telespettatori criticano: "Una trasmissione di colpevolisti senza il contraddittorio".

Ancora critiche social sulla penultima puntata di Ore 14 Sera, che mantiere un ottimo livello di share (8,1%) confermandosi uno dei programmi rivelazione di questa stagione televisiva. Ieri, giovedì 26 giugno 2025, Milo Infante è tornato su Rai 2 con il terzo appuntamento del suo talk in versione Prime time (QUI il recap della serata), dove si è parlato dei casi di cronaca che stanno scuotendo il nostro Paese. Tra questi, oltre al femminicidio di Giulia Tramontano e alla morte di Liliana Resinovich, ha tenuto banco il delitto di Garlasco, con diversi ospiti in studio e la telefonata in diretta di Rita, la mamma di Chiara Poggi. Ma, mentre gli ascolti continuano a premiare la trasmissione in prima serata (8.3 e 8.6% di share nelle scorse settimane) così come nella più classica fascia pomeridiana, il pubblico si è riversato sui social ancora una volta per commentare aspramente il programma, gli esperti e la conduzione. Vediamo come è successo e cosa hanno detto i telespettatori.

I social (ancora) contro Ore 14 Sera: "Una trasmissione di colpevolisti senza il contraddittorio"

Ascolti buoni ma commenti fortemente critici per Ore 14 Sera. La versione in prima serata del talk pomeridiano di Milo Infante continua a conquistare lo share e nel frattempo, sui social, il pubblico giudica la trasmissione faziosa e priva di contraddittorio. La terza delle quattro puntate previste, in onda ieri sera su Rai 2, è stata criticata esattamente come le prime due. Specialmente su X, dove i telespettatori hanno dimostrato di aver seguito attentamente tutti gli interventi degli ospiti in studio:

"Comunque una trasmissione di colpevolisti senza il contraddittorio", "Stasera processano tutti, condannano, assolvono, per*ulano … obiettivo: creare il caos, esaltare le vecchie indagini e delegittimare le nuove", ", No davvero non è da guardare questa trasmissione", " #ore14sera una continua accusa del pubblico e dei social, programma senza alcun contraddittorio e privo di rispetto per chi guarda e ascolta".

E poi c’è anche chi ha messo a paragone Ore 14 Sera con Dritto e Rovescio su Rete 4: "Perfetta la conclusione sul caso di #Garlasco fatta a #dirittoerovescio … nulla a che vedere invece con l’inizio di trasmissione di #ore14sera con un Milo visibilmente indispettito nei confronti di chi snobba le sue trasmissioni… pessimo servizio pubblico da parte di #Raidue, "Ha ragione Del Debbio a criticare Milo Infante, bravissimo! Il conduttore più ipocrita della TV italiana.

Capisco sempre di più il motivo per cui la vecchia gestione Rai l’abbia fatto fuori a suo tempo", "Dopo avere goduto in prima serata su Rai3 e in seconda con l’amato Del Debbio su Rete4, ho messo sul 2 adesso. Sta ancora in onda sto qua? A dormire non ci va mai?".

