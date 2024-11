Terence Hill, cosa fa oggi: il ritorno sul set e il mistero di Don Matteo 14 A 85 anni, l'icona del cinema italiano è pronto a tornare in scena con un nuovo film western, ma il suo ritorno a Don Matteo è ancora un'incognita

Terence Hill, l’indimenticabile volto di Don Matteo, torna a far parlare di sé. A 85 anni, l’attore ha deciso di tornare sul set per girare un nuovo film western, un genere che lo ha visto protagonista in alcuni dei suoi film più iconici. Il progetto riguarda il ritorno del personaggio di Trinità, creato negli anni ’70 con i film Lo chiamavano Trinità e …continuavano a chiamarlo Trinità.

Terence Hil oggi, cosa fa dopo l’addio a Don Matteo

Nonostante il grande successo del suo ruolo di Don Matteo, l’attore ha sempre avuto una passione per il western, e ora sta per tornare a vestire i panni del celebre pistolero, seppur senza il suo amico Bud Spencer, scomparso nel 2016.Il 2022 è stato un anno fondamentale per Terence Hill, poiché ha segnato l’addio al suo personaggio più iconico: Don Matteo. Dopo ben 22 anni e 13 stagioni, l’attore ha deciso di lasciare la serie che lo ha reso celebre. Le ragioni di questa scelta non sono mai state misteriose: Hill, infatti, ha confessato che durante le riprese dell’ultima stagione le giornate di lavoro erano diventate troppo lunghe e stancanti. Dormiva solo cinque ore a notte, e nonostante l’amore per il personaggio e il set, ha avvertito la necessità di un cambiamento. Durante questa fase, aveva avanzato una proposta alla Rai per girare quattro film all’anno su Don Matteo, simile al modello de Il Commissario Montalbano, ma la rete non ha accettato, preferendo mantenere la serie lunga per ragioni economiche. Questo rifiuto ha accelerato la sua decisione di abbandonare il set, ma Hill ha sottolineato che lasciare il personaggio è stata la scelta giusta, poiché sentiva di aver dato tutto al suo ruolo.

Il ritorno in Don Matteo 14?

Nonostante l’addio ufficiale alla serie, i fan di Terence Hill nutrono ancora speranze di vederlo tornare in Don Matteo. Un mistero si è diffuso nelle ultime settimane dopo la diffusione del promo della quinta puntata della quattordicesima stagione, in onda il 21 novembre 2024. Nella sinossi della puntata La strada giusta, sembra esserci un riferimento al possibile ritorno del personaggio di Don Matteo. La trama suggerisce che il Maresciallo Cecchini (interpretato da Nino Frassica) inizi a vedere Don Matteo in giro per Spoleto, creando una serie di equivoci legati al suo compleanno. In alcune clip del promo, appare infatti una figura vestita da sacerdote che somiglia molto a Terence Hill mentre si sposta in bicicletta per la città, proprio come faceva il suo personaggio.

Tuttavia, le speculazioni sul ritorno di Hill sono ancora incerte. Sebbene nulla sia escluso fino alla messa in onda dell’episodio, sembra poco probabile che Terence Hill ritorni per un’apparizione segreta. Non solo per il fatto che il set di Don Matteo è molto frequentato dai curiosi e sarebbe difficile mantenere il segreto, ma anche perché l’attore non ha mai fatto cenno a un suo ritorno sul set tramite i suoi canali social.

La fine di un’epoca

L’addio di Terence Hill a Don Matteo ha segnato la fine di un’epoca per la serie. La puntata di giovedì 21 aprile 2022, che ha visto il congedo del suo Don Matteo, è rimasta nel cuore di milioni di telespettatori. Nonostante il passaggio del testimone a Raoul Bova, che interpreta il nuovo Don Massimo, l’attore ha sempre parlato con affetto del suo ruolo, senza rimpianti. Ha dichiarato che la decisione di lasciare il personaggio è stata maturata con il tempo, e che il suo lavoro su Don Matteo aveva raggiunto un punto di conclusione naturale.

