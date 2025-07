Milo Infante come Federica Sciarelli: con Ore 14 di sera Rai 2 ha trovato la ricetta crime perfetta Il conduttore ha chiuso un’ottima cavalcata di quattro puntate in prima serata del suo talk show, che ha convinto sia negli ascolti che sui social: il futuro

È tempo di bilanci in casa Rai. Archiviata la presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione 2025/26, anche gli ultimi programmi di punta stanno lasciando spazio alla programmazione estiva. Tra questi c’è Ore 14 Sera, che ieri giovedì 3 luglio 2025 è tornato in onda per il quarto e ultimo appuntamento. Milo Infante ha chiuso un’ottima cavalcata al timone del suo talk show in prima serata, convincendo sia negli ascolti che sui social. Il futuro in Rai è ora più roseo che mai per il conduttore. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Ore 14 Sera, l’ottima prova di Milo Infante in prima serata

Conquistata a suon di ascolti da record nel daytime di Rai 2, lo scorso 12 giugno Ore 14 è sbarcato nella fascia oraria più importante per quattro appuntamenti speciali in prima serata. Ieri giovedì 3 luglio 2025 – come detto – è andata in onda l’ultima puntata e per Milo Infante è possibile tracciare un bilancio più che positivo di questa nuova avventura in prime time. Ore 14 Sera ha registrato ascolti più che convincenti: dopo l’esordio all’8,3% di share il talk è cresciuto fino all’8,6%, assestandosi poi all’8,1%. Soltanto l’ultima puntata ha fatto segnare un calo (6,6% dishare), vedendosela però con il debutto da record di Temptation Island nei dati Auditel.

Nonostante le critiche dei social, insomma, Milo Infante ha ben figurato nella vetrina più importante di Rai 2, di cui si candida ormai a diventare un vero e proprio uomo copertina nel futuro prossimo. Dai nuovi risvolti sul delitto di Garlasco agli aggiornamenti da Villa Pamphili, infatti, il conduttore ha sempre tenuto seguito i principali casi di cronaca nera imponendosi come uno dei talk più seguiti. Gli ospiti non sono mancati (dalla criminologa Roberta Bruzzone al collega Salvo Sottile) e Ore 14 Sera è stato di fatto "promosso" dai numeri, e non solo negli ascolti. Il programma è stato seguito anche sui social (dove c’è stata anche qualche critica per una presunta mancanza di contraddittorio riguardo il caso Garlasco) dove è stato commentantissimo, un aspetto importante nella tv moderna crossmediale di oggi.

Il futuro di Infante in Rai (nel segno di Federica Sciarelli?)

Per Milo Infante e Ore 14 Sera si può dunque parlare di "esperimento riuscito" e non è da escludere un bis già a partire dalla prossima stagione. Nonostante non sia stato annunciato alla presentazione dei nuovi palinsesti, infatti, in virtù dei buoni risultati la versione serale di Ore 14 si candida per uno slot importante il prossimo anno, dove Infante potrebbe diventare un appuntamento fisso su Rai 2 per gli appassionati del genere, al pari di Federica Sciarelli e Chi l’ha Visto? su Rai 3.

