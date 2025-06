R.I.P. Selvaggia Lucarelli, su Prime Video il suo funerale: Roast in Peace Amici, colleghi e tanti personaggi dello spettacolo si alternano sul palco per raccontare aneddoti, fare battute e celebrare la sua vita con ironia e sarcasmo

Ironizzare sulla morte è troppo? Dal 1° giugno 2025 è disponibile su Prime Video RIP – Roast in Peace, un programma innovativo in cui i protagonisti vengono "celebrati" postumi, proprio come se fossero appena deceduti. Ogni episodio è strutturato come un funerale immaginario di una celebrità, durante il quale amici, colleghi e personaggi dello spettacolo si alternano sul palco per raccontare aneddoti, fare battute e celebrare la vita del defunto con ironia e sarcasmo. Il tono è volutamente grottesco, con un mix di comicità e critica sociale che sfida le convenzioni del genere.

Il programma vede la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo italiano, tra cui Selvaggia Lucarelli, che in RIP – Roast in Peace interpreta se stessa in versione "defunta". Nel primo episodio, infatti, il "funerale" di Lucarelli è stato un momento di grande impatto, come lo saranno anche quelli di Francesco Totti, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini. Ogni funerale verrà personalizzato in base alla carriera e alle peculiarità del vip di turno, con interventi mirati e zero filtri.

