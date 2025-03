Sonia Bruganelli spiazza su Paolo Bonolis: "Voglio per sempre lui" . E fa chiarezza su Madonia In una lunga intervista, Sonia Bruganelli ha parlato del suo rapporto con il compagno Angelo Madonia, e del rapporto speciale che ha con Paolo Bonolis.

Da mesi è al centro del gossip e non ci sono spiragli che questa cosa possa finire a breve tempo. Sonia Bruganelli è entrata nel vortice dei pettegolezzi da quando si è fidanzata con Angelo Madonia, e da quando ha ammesso pubblicamente (a Belve) di aver tradito Paolo Bonolis durante il matrimonio. Come se non bastasse, la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle, non è servita a spostare l’attenzione sulle sue doti di ballerina, anzi, dal punto di vista mediatico, è stato un totale disastro. Intervistata da Giovanni Terzi per il magazine Oggi, Bruganelli ha parlato della sua storia con il compagno Madonia e del suo attuale rapporto con Paolo Bonolis. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli su Madonia: "Abbiamo un rapporto adulto"

In una lunga intervista al magazine Oggi, Sonia Bruganelli ha chiacchierato con Giovanni Terzi, facendo un punto sulla sua vita e in che fase si trova. Per sua stessa ammissione, l’ex opinionista del Grande Fratello, sta bene: "Sono in un momento di costruzione, ma anche di riflessione. Da una parte rifletto sui miei 51 anni, sui miei tre figli, che oramai sono cresciuti e diventati grandi. Rifletto, soprattutto, su chi sono e su cosa vorrei cambiare e cosa vorrei mantenere della mia vita per affrontare la costruzione del mio futuro". Inoltre, si definisce un "animale sociale, totalmente incapace di stare sola" . Ha poi proseguito spiegando: "Ho perennemente bisogno di confronto e, posso dirlo con serenità, anche dell’alterco intorno a me. Senza questo faccio dell’autosabotaggio rischiando di farmi del gran male. La mia vita deve essere perennemente in movimento perché non riesco a essere serena da ferma".

E sul rapporto con Madonia, ha asserito: "Con Angelo abbiamo un rapporto adulto come è giusto che sia per due persone che hanno famiglie precedenti. Io ho tre figli e ne ha Angelo due. Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena".

Sonia Bruganelli e la richiesta a Bonolis: "Lo voglio accanto per tutta la vita"

Sempre nel corso dell’intervista, Bruganelli ha anche parlato del suo attuale rapporto con l’ex marito, il conduttore Paolo Bonolis: "È un rapporto sereno e maturo: abbiamo tre figli, che sono e saranno sempre la nostra priorità, e su questo siamo uniti. Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo un consiglio. Siamo due persone che si sono sempre rispettate e credo che la controprova di un grande amore vissuto ci sia proprio quando l’amore finisce". Ha anche affermato che il suo matrimonio è finito "non per i tradimenti ma per consumazione". Poi, l’appello a Bonolis: "In trent’anni i periodi di crisi sono normali e io ho ammesso un tradimento per mostrargli la mia totale lealtà, anche quando non ce n’era bisogno. Io voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio".

